Дружина Медведчука змінила партнера в РФ і посилила позиції в нафтобізнесі

Дружина глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює вже не 50%, а 61% російської компанії "НЗНП Трейд", яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на журналістів "Схем", бізнес-партнер Марченко, компанія російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова вийшла із співзасновників підприємства в кінці травня.

Так, частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє Оксана Марченко через Tumillon Investments Ltd, виросла з 50,1% до 61%. Частка в "НЗНП Трейд" Наталії Лавренюк зросла з 14,9% до 25%.

Решта 14% дісталися АТ "Фінконсалтпро", яким володіє Родіон Ніколян. До останнього часу він займався популяризацією малої авіації, був співзасновником ряду аероклубів в Росії, також досі є співзасновником "Фонду сприяння розвитку авіації загального призначення".

Станом на кінець травня структура кіпрських фірм також не змінювалася – бенефіціаром значилася Оксана Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук особисто зізнався, що Марченко володіє бізнесом в Росії. При цьому він уточнив, що "вона володіє, а керую я".

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