Олеся Діденко, дружина бізнесмена, колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз" Ігоря Діденка, заразилася новим коронавірусом.

Про це жінка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що інфікувалася під час поїздки до Франції (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Олеся Діденко заразилася COVID-19 Колаж

Жінка зізналася, що довго не могла зважитися розповісти про свою хворобу. "9 числа перетворилася з повністю здорової людини в повністю хвору. Буквально за одну годину мені стало дуже погано", – сказала вона.

У Діденко, за її словами, швидко підвищувалася температура, почався озноб, головний біль і біль по всьому тілу, раптовий кашель і сухість у горлі.

"Я швидко повернулася з Франції до Іспанії, ще в аеропорту почала дзвонити за цими номерами... Там мені сказали, щоб я нікуди не їхала, але через дві години мені ніхто так і не подзвонив. Я, щоб не заражати дітей, поїхала сама в госпіталь", – розповіла Діденко.

Уже в госпіталі, як згадала жінка, дві години на неї не звертали уваги, а потім сказали, що вона не підходить за протоколом для тесту на COVID-19. Їй зробили аналіз крові та рентген.

"Рентген показав, що, як вони сказали, ще немає пневмонії, але аналіз крові підтвердив, що вірус є", – зазначила Діденко. Вона додала, що їй виписали парацетамол та ібупрофен і відправили додому. Там жінка вже два тижні перебуває на самоізоляції.

Вона закликала фоловерів дотримуватися карантину і сидіти вдома, поки не пізно.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше батько одного з ключових керівників "Нафтогазу" Андрія Фаворова – Михайло Фаворов – заявив, що у його сина та невістки був позитивний результат тесту на коронавірус

Пізніше дружина Фаворова Анастасія Магонова спростувала, що її чоловік і вона сама нібито заразилися.

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