Головна Новини
24 березня • оновлено в 00:18
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Дружина екстопа "Нафтогазу" заразилася коронавірусом і записала відеозвернення

10.1т
Читати матеріал російською

Олеся Діденко, дружина бізнесмена, колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз" Ігоря Діденка, заразилася новим коронавірусом.

Про це жінка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що інфікувалася під час поїздки до Франції (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Олеся Діденко заразилася COVID-19

Олеся Діденко заразилася COVID-19

Колаж

Жінка зізналася, що довго не могла зважитися розповісти про свою хворобу. "9 числа перетворилася з повністю здорової людини в повністю хвору. Буквально за одну годину мені стало дуже погано", – сказала вона.

У Діденко, за її словами, швидко підвищувалася температура, почався озноб, головний біль і біль по всьому тілу, раптовий кашель і сухість у горлі.

"Я швидко повернулася з Франції до Іспанії, ще в аеропорту почала дзвонити за цими номерами... Там мені сказали, щоб я нікуди не їхала, але через дві години мені ніхто так і не подзвонив. Я, щоб не заражати дітей, поїхала сама в госпіталь", – розповіла Діденко.

Уже в госпіталі, як згадала жінка, дві години на неї не звертали уваги, а потім сказали, що вона не підходить за протоколом для тесту на COVID-19. Їй зробили аналіз крові та рентген.

"Рентген показав, що, як вони сказали, ще немає пневмонії, але аналіз крові підтвердив, що вірус є", – зазначила Діденко. Вона додала, що їй виписали парацетамол та ібупрофен і відправили додому. Там жінка вже два тижні перебуває на самоізоляції.

Вона закликала фоловерів дотримуватися карантину і сидіти вдома, поки не пізно.

"За годину перетворилася на хвору людину": дружина екстопа "Нафтогазу" заразилася COVID-19

Скріншот

# оставайтесьдома #stayhome

Публікація від Olesya Didenko. (@Olesya__didenko)

Як писав OBOZREVATEL, раніше батько одного з ключових керівників "Нафтогазу" Андрія Фаворова – Михайло Фаворов – заявив, що у його сина та невістки був позитивний результат тесту на коронавірус

Пізніше дружина Фаворова Анастасія Магонова спростувала, що її чоловік і вона сама нібито заразилися.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Тег
НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
меньше шляться надо, больше дома сидеть...но шшшЛЛЛ-юхам это не запретишь...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги