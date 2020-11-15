Друк грошей може стати єдиним виходом, – Данилюк

Уряд України стикнувся з великою проблемою нестачі коштів для соціальних виплат. Причина полягає в популістських діях влади.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, ексміністр фінансів України Олександр Данилюк. "Делегація НБУ і Мінфіну веде перемовини у Вашингтоні, але мені здається, дуже важко до чогось домовитись у такий короткий термін. Уже говорять про те, що давайте друкувати гроші. І я розумію, тому що в них немає іншого виходу. Питання: навіщо до цього треба було доводити?" – наголосив він.

Данилюк назвав рекордним дефіцит державного бюджету 2020 року, який станом на вересень перевищив 80 мільярдів гривень. "Його планували профінансувати за рахунок запозичення, передусім, за кордоном. Але треба не витрачати гроші та сподіватися, що наприкінці ти отримаєш кредити, але й оцінювати, що будемо робити, якщо ці кредити не зможемо отримати", – зазначив ексміністр.

"Залишіть хоч щось, щоби виконати свої зобов’язання перед громадянами України, зокрема, щодо соціальних платежів. Цього не було зроблено. Зараз залишається трохи більше місяця, і в уряду величезна проблема – де ж знайти гроші", – констатував він.

Відповідаючи на запитання, хто припустився "ключового промаху", що призвів до такої ситуації, Данилюк сказав: "Ключовий промах – це не промах міністра фінансів. Ключовий промах – це влада. Один міністр фінансів не може зупинити популізм усієї влади".

"Влада хоче подобатись, і вона з радістю витрачає кошти платників податків для того, щоб їм подобатися. І не сприймає серйозно ті ризики і виклики, які стоять перед країною. Це ключова проблема", – підсумував він.

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