Друга пенсія та новий "податок": як в Україні втілять реформу

В Україні вже наступного року можуть запустити накопичувальний рівень пенсійної системи. Гроші акумулюватимуть на спеціальних рахунках, а скористатися ними можна буде за досягнення пенсійного віку. Рішення про те, кому довірять заощадження, ще не прийняли. Однак ряд міжнародних партнерів, зокрема і Всесвітній банк, вважають, що запускати в Україні другий рівень пенсійної системи - рано. А заощадження можуть знецінитися через зростання цін.

OBOZREVATEL опитав експертів фінансового ринку і з'ясував, як "працюватимуть" заощадження українців.

Про ризики другого рівня пенсійної системи

Пенсійний фонд збирає гроші з працюючих, а потім відразу роздає їх пенсіонерам. Обслуговування самого Фонду коштує 1% від його бюджету, а ризиків втратити гроші фактично немає. У накопичувальних фондах ситуація інша. Тут потрібно не просто зібрати гроші, а й зберігати їх протягом десятиліть. В ідеалі заробіток має покрити інфляцію і принести прибуток.

Як розрахували Національна комісія з цінних паперів, якщо щомісяця відкладати з зарплати 7%, то на пенсії можна буде отримати виплату розміром 10,2% від останньої зарплати. Якщо збирати 10% - виплата досягне 14,6%. Як вже раніше докладно писав OBOZREVATEL, на накопичувальні пенсії доведеться додатково платити "податок" із зарплати. За різними оцінками він може коливатися від 2% до 7%. Крім того, паралельно працюватиме і солідарний рівень. Тобто платити доведеться відразу у два фонди. але і в старості можна буде отримувати дві пенсії.

До ідеї ввести в Україні накопичувальний рівень обережно ставляться і в МВФ, і у Світовому банку. Проблем кілька: фондовий ринок розвинений слабко, тому зберегти гроші буде складно, в країні висока інфляція, а якщо держава візьме на себе гарантії, то в результаті витрати на бюджет можуть зрости.

"Ризики в накопичувальній системі є. У Пенсійному фонді, який у нас є зараз, гроші прийшли, і їх відразу виплатили. Менше можливостей, щоб вони пішли не туди. У накопичувальній системі все набагато складніше, там набагато більше учасників, гравців ринку", - розповіла в ефірі ObozTV старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

Куди витрачати заощадження

Щоб пенсійні заощадження не "з'їла" інфляція, їх потрібно інвестувати. І зараз вкладати гроші в Україні можна тільки в держоблігації (фактично давати в борг державі), розповідає керівник департаменту аналітики Сoncorde Capital Олександр Паращій. Але якщо з'являться гроші і запит на акції, то будуть і пропозиції. "Поки умов для накопичувальної системи немає. Для повноцінного функціонування такої системи потрібні не лише інструменти, жорсткіше регулювання ринку та інфраструктура, а й довіра. Довіра вкладників до фондів (а них поки і до банків довіра не особливо велика), довіра до урядових цінних паперів", - розповідає Паращій.

"Поки умов для накопичувальної системи немає. Для повноцінного функціонування такої системи потрібні не тільки інструменти, жорсткіше регулювання ринку та інфраструктура, а й довіра", - Паращій.

У той же час старший аналітик FOREX CLUB Андрій Шевчишин з таким твердженням не погоджується. Експерт впевнений, що і зараз на внутрішньому ринку досить інструментів для роботи. "Більше того, нові законодавчі ініціативи можуть їх розширити, і зробити відкритим доступ не тільки до внутрішніх інвестицій, а й до зовнішніх", - пояснює аналітик.

Головна ж проблема - в Україні залишається низьким рівень фінансової грамотності, у фондові активи, облігації, дорогоцінні метали, корпоративні фонди гроші практично не інвестують. Хоча український фондовий ринок за останній час виріс майже на 30%.

А ось аналітики "Альпарі" дійшли висновку, що для роботи пенсійного фонду достатньо інвестувати в український держборг. При цьому можна отримувати до 8% річних, якщо інфляція, як планує уряд, опуститься до 5%, то прибутку вистачить на компенсацію зростання цін і заробіток. "Деякі папери з нашого боргу прив'язані під долар, у зв'язку з чим можна більшою мірою покрити інфляцію. Таким чином, фонд може дозволяти формувати + 3-5% вище інфляції протягом року, що є досить хорошим показником", - упевнений аналітик Максим Пархоменко.

"Фонд може дозволяти формувати + 3-5% вище інфляції протягом року, що є досить хорошим показником", - Пархоменко.

Крім того, до запуску накопичувального фонду Кабінет міністрів повинен підготувати, презентувати, а парламент - прийняти остаточну модель накопичувального рівня. Це може бути централізована система, за якої всі гроші акумулюються в одному державному накопичувальному фонді, або українці зможуть самостійно вибрати приватний фонд і довірити йому заощадження. Головна ідея - внески будуть обов'язкові для всіх працюючих (крім тих, хто незабаром досягне пенсійного віку), а друга пенсія має забезпечити гідну старість українців.