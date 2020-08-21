Друга хвиля COVID-19 в Україні 'вдарить' по ринку праці: експертка попередила про скорочення

У разі настання в Україні другої хвилі коронавірусу та впровадження жорстких карантинних обмежень, економіка країни може значно постраждати. Україну очікуватиме збільшення рівня безробіття та скорочення робочих місць.

Як зауважила економіст Центру економічної стратегії Дар'я Михайлишина, нині ситуація на ринку праці дещо покращується, проте наступна хвиля коронавірусу може завдати значної шкоди світовій економіці, передає "24 канал".

Вона попередила: якщо під час першої хвилі 17% від робочої сили знаходились у стані прихованого безробіття, то у разі другої – ця цифра буде значно вищою.

"Якщо раніше вони могли виплачувати зарплати співробітникам навіть, якщо в них не було запасу міцності, і якщо буде друга хвиля коронавірусу, вони будуть змушені звільнити цих працівників. І якщо будуть введені нові обмеження, то варто очікувати нового зростання рівня безробіття", – зазначає Михайлишина.

Експертка впевнена: для того, щобподолати негативні тенденції на ринку праці, держава має стимулювати бізнес. Тобто зменшити податкове навантаження, кількість перевірок та зробити кредитні ресурси більш доступними. Головне – підтримувати саме українського виробника та сприяти розширенню ринків збуту.

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