Друг Путіна закликав не пов'язувати "Північний потік-2" і отруєння Навального

Колишній федеральний канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" не варто пов'язувати з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Його цитує газета Die Zeit. На його думку, якщо проєкт зупинять, то будуть втрачені 10 мільярдів євро вкладених інвестицій.

Екс-канцлер закликав уряд Німеччини відстоювати продовження будівництва газопроводу, оскільки це в його ж інтересах.

Шредер також підкреслив, що отруєння Навального досі не розслідувано.

"Те, що зараз відбувається, по суті -– спекуляції, оскільки точних фактів немає", – зазначив політик.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви по СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".