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10 вересня • оновлено в 06:36
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Друг Путіна вибив у Росії знижку на газ: скільки будуть платити

6.4т Читати матеріал російською

Президент Молдови Ігор Додон повідомив, що ціна на російський газ для Кишинева знизиться з 1 жовтня.

За його словами, з нинішніх 235 доларів вона зменшиться на 10-15 доларів за тисячу кубометрів, передає "РИА Новости".

"Ми домовилися, що з 1 жовтня знижка становитиме 10-15 доларів, а підсумковий механізм дозволить нам не підвищувати тариф на газ в цьому році, в наступному році, з 1 січня, ціна може бути нижчою на 45-50 доларів, а з 1 квітня може стати ще на 70 доларів меншою", – уточнив Додон. Він підкреслив, що для кінцевих споживачів ціни не виростуть.

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Глава республіки нагадав, що чинний контракт на поставку газу закінчується у кінці 2019 року. "Що стосується питання транзиту, у нас є три варіанти на сьогоднішній день. Я не буду детально про них розповідати. Але я впевнений, що з 1 січня 2020 року в нас буде газ", – підсумував він.

Молдова отримала знижку на російський газ

Молдова отримала знижку на російський газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня Додон заявив, що не збирається платити Росії за газ, який був поставлений Придністровському регіону.

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Особа
Ігор Додон
Місце
Молдова
Теги
Новини Росії газ
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lykin vasa
lykin vasa
враки это всё,кобелёв ужо подписал долгосрочный контракт для молдаван на поставки хазу по 576 ......сам в прошлом месяце мамой больной клялся...
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CARGO 100
CARGO 100
Ну что, ххлопы, может быть у молдован будите газ покупать по $300?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
очепятка - "газ"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
CARGO 100, Не, они лучше у штатов будут покупать их "самый дешевый гах в мире" с польскими накрутками)
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