Друг Путіна вибив у Росії знижку на газ: скільки будуть платити

Президент Молдови Ігор Додон повідомив, що ціна на російський газ для Кишинева знизиться з 1 жовтня.

За його словами, з нинішніх 235 доларів вона зменшиться на 10-15 доларів за тисячу кубометрів, передає "РИА Новости".

"Ми домовилися, що з 1 жовтня знижка становитиме 10-15 доларів, а підсумковий механізм дозволить нам не підвищувати тариф на газ в цьому році, в наступному році, з 1 січня, ціна може бути нижчою на 45-50 доларів, а з 1 квітня може стати ще на 70 доларів меншою", – уточнив Додон. Він підкреслив, що для кінцевих споживачів ціни не виростуть.

Глава республіки нагадав, що чинний контракт на поставку газу закінчується у кінці 2019 року. "Що стосується питання транзиту, у нас є три варіанти на сьогоднішній день. Я не буду детально про них розповідати. Але я впевнений, що з 1 січня 2020 року в нас буде газ", – підсумував він.

Молдова отримала знижку на російський газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня Додон заявив, що не збирається платити Росії за газ, який був поставлений Придністровському регіону.

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