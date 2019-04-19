Друг Путіна у Європі поскаржився на тиск через відмову ухвалити санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що на його країну тиснуть через небажання приєднуватися до антиросійських санкцій.

"Сербія ніколи не вводила і не вводитиме санкцій чи будь-яких обмежувальних заходів проти РФ, незважаючи на те, що на Сербію чиниться сильний тиск", — заявив Дачич у інтерв'ю "Известиям".

За його словами, незважаючи на прагнення Белграда до Євросоюзу, Росія і Сербія залишаються стратегічними партнерами.

"Сербія намагається стати членом Євросоюзу, але це не означає, що вона повинна забувати про традиційні відносини з такими друзями, як Росія", — повідомив Дачич.

Міністр закордонних справ Сербії також зазначив, що угода про створення зони вільної торгівлі між його країною та Євразійським економічним союзом буде підписана восени, а будівництво сербської гілки "Турецького потоку" планують завершити вже у 2020 році.

Івіца Дачич "Известия"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

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