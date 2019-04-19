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Друг Путіна у Європі поскаржився на тиск через відмову ухвалити санкції проти Росії

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Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що на його країну тиснуть через небажання приєднуватися до антиросійських санкцій.

"Сербія ніколи не вводила і не вводитиме санкцій чи будь-яких обмежувальних заходів проти РФ, незважаючи на те, що на Сербію чиниться сильний тиск", — заявив Дачич у інтерв'ю "Известиям".

За його словами, незважаючи на прагнення Белграда до Євросоюзу, Росія і Сербія залишаються стратегічними партнерами.

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"Сербія намагається стати членом Євросоюзу, але це не означає, що вона повинна забувати про традиційні відносини з такими друзями, як Росія", — повідомив Дачич.

Міністр закордонних справ Сербії також зазначив, що угода про створення зони вільної торгівлі між його країною та Євразійським економічним союзом буде підписана восени, а будівництво сербської гілки "Турецького потоку" планують завершити вже у 2020 році.

Івіца Дачич

Івіца Дачич

"Известия"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Друг Путіна у Європі поскаржився на тиск через відмову ухвалити санкції проти Росії

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Сербія
Тег
Новини Росії
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А бандеры за печеньку продадут и свою мать)))
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