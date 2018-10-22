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Друг Путіна розв'язав ''війну'' через санкції: наважився на радикальні заходи

6.6тЧитати матеріал російською

Російський мільярдер і близький соратник президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг зважився на кардинальні заходи через санкції США. Олігарх подав до окружного суду Гельсінкі позов проти трьох скандинавських банків: Nordea, Handelsbanken та Danske Bank.

Як повідомляє "Апостроф", Ротенберг звинувачує банки у недотриманні угод про обслуговування. Співпраця з Ротенбергом була припинена банками після введення США санкцій проти олігарха.

Позов був поданий 4 жовтня. Банки, за інформацією агентства, отримали повідомлення про нього на цьому тижні, 19 жовтня. Інших деталей у жодному з трьох банків розголошувати не стали. Американське агентство стверджує, що бізнесмен також подав позов проти Corporate Bank, проте фінансова організація цього поки не підтвердила.

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Ротенберг і Путін

Ротенберг і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій сімох російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній.

До санкційного списку потрапили Олег Дерипаска, Сулейман Керімов, Михайло Фрадков, Костянтин Косачов, Сергій Фурсенко та Ігор Ротенберг - син Аркадія Ротенберга.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особи
Володимир ПутінАркадій Ротенберг
Місце
Росія
Об'єкти
РосіяолігархисанкцииСША
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Читаю желания нацистов и смешно, в России все становятся богаче, а бандерам вешают дерьмо на уши))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Больше санкций хороших и разных. Скоро кацапня окажется в раю со своим фюрером и там будет жрать разрешенный можжевельник.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Печалька, однако... Американцы уже до вовиных денег добрались. Ватники, скажите, зачем вашим ворам деньги в раю? У них ведь был рай на Земле. Правда, этот земной «рай» потихоньку заканчивается.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Stepanenko Sania, У свiдомого бидла земной рай закончился на МАНДАйне...и грошей нема и цены на все ывропейскими стали...а рай так близко был...
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