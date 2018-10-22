Друг Путіна розв'язав ''війну'' через санкції: наважився на радикальні заходи

Російський мільярдер і близький соратник президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг зважився на кардинальні заходи через санкції США. Олігарх подав до окружного суду Гельсінкі позов проти трьох скандинавських банків: Nordea, Handelsbanken та Danske Bank.

Як повідомляє "Апостроф", Ротенберг звинувачує банки у недотриманні угод про обслуговування. Співпраця з Ротенбергом була припинена банками після введення США санкцій проти олігарха.

Позов був поданий 4 жовтня. Банки, за інформацією агентства, отримали повідомлення про нього на цьому тижні, 19 жовтня. Інших деталей у жодному з трьох банків розголошувати не стали. Американське агентство стверджує, що бізнесмен також подав позов проти Corporate Bank, проте фінансова організація цього поки не підтвердила.

Ротенберг і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій сімох російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній.

До санкційного списку потрапили Олег Дерипаска, Сулейман Керімов, Михайло Фрадков, Костянтин Косачов, Сергій Фурсенко та Ігор Ротенберг - син Аркадія Ротенберга.