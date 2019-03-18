Друг Путіна назвав єдиний спосіб поліпшення відносин Росії і США

Російських олігарх Олег Дерипаска заявив, що відносини Росії і США зможуть покращитися тільки в тому випадку, якщо Вашингтон скасує санкції проти Москви.

"З моєї точки зору, це неможливо з американської сторони", – заявив Дерипаска в інтерв'ю CNBC.

За його словами, насправді росіяни та американці "не ненавидять одне одного".

Також Дерипаска підкреслив, що росіяни хотіли б "почати нову сторінку" у відносинах Росії і США, однак нині обидві сторони "напружують м'язи".

Крім того, близький до президента Росії Володимира Путіна олігарх висловив упевненість в тому, що можлива зміна президента США не вплине на поліпшення відносин між країнами. Дерипаска висловив думку, що нинішнє покоління "вважає за краще битися".

Він також поскаржився, що через санкції США виявився виключеним не тільки з американської, а й з російської фінансової системи.

"У тому сенсі, що російський уряд і Центральний банк буквально дотримуються санкцій. Вони не хочуть ризикувати, щоб який-небудь великий інститут тут опинився під наступними санкціями", – резюмував Дерипаска.

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен – 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американських санкцій.

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