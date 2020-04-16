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16 квітня • оновлено в 13:21
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Друг Путіна мільярдер Тимченко втратив третину статку і впав у рейтингу Forbes

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Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг 200 найбагатших російських бізнесменів, в десятку яких увійшов друг президента Росії Геннадій Тимченко, статки якого, в порівнянні з минулим роком скоротилося майже на $6 млрд.

У свіжому рейтингу Forbes Геннадій Тимченко опустився на шосте місце з капіталом у $14, млрд. У минулому році його статки оцінили у $20,1 млрд. При цьому, як заявляє мільярдер, він змушений відійти від справ через введені проти нього санкції.

"Я ні нафтою, ні газом не займаюся. У мене ж санкції, чим мені займатися. Я ось сиджу і чекаю, коли мені дивіденди заплатять. Ось і все, що я роблю", - заявив Тимченко в одному зі своїх інтерв'ю.

Геннадій Тимченко

Геннадій Тимченко

"Другом" Володимира Путіна підприємця називають в пресі часто. Більш того, в ЗМІ давно вкоренилися чутки про те, що Тимченко зобов'язаний своїм успіхом главі держави. Сам бізнесмен від близького знайомства з президентом не відхрещується, але і в тісній дружбі не зізнається. Замість цього радить "запитати про це Володимира Володимировича".

Також відзначимо, що на першому місці в поточному 2020 році рейтингу – президент холдингу "Інтеррос", найбільший акціонер ГМК "Норільський нікель" Володимир Потанін. За оцінкою журналу, його статки становлять $19,7 млрд. У минулому рейтингу за 2019 рік Потанін займав шостий рядок зі статком $18,1 млрд.

На другому місці – як і роком раніше – голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін. Його статки за рік знизилося з $21,3 млрд до $18,1 млрд, пише журнал. Лідер 2019 року – голова правління НОВАТЕК Леонід Міхельсон – на третьому місці. Його статки знизилися з $24 млрд до $ 17,1 млрд.

Всього у топ-200 найбагатших людей Росії-2020 виявилося 102 мільярдера, це на два більше, ніж у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спалах коронавірусу позначився на статках найбагатших людей світу, які загалом втратили близько $700 млрд. Сукупні статки перших двадцяти учасників рейтингу у 2020-м склали $ 1,14 трлн.

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Росія
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