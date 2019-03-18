У ДРС сумніваються, чи є причини підвищувати тарифи на вантажоперевезення УЗ

Державна регуляторна служба не підтримала індексацію тарифів на вантажоперевезення, яку активно просуває "Укрзалізниця".

Як заявила глава ДРС Ксенія Ляпіна за підсумками наради з питання про підвищення тарифу, в найближчі декілька днів експертна група з представників УЗ, а також зацікавлених галузевих підприємств, виробить компромісний варіант.

"На мій погляд, повинна бути прозорість тарифних рішень із боку "Укрзалізниці", прогнозованість тарифів. Тому пропоную створити експертну робочу групу при Міністерстві інфраструктури, з представниками УЗ, а також асоціаціями, які представляють бізнес, і потім прийняти єдине рішення..." — підкреслила Ляпіна.

Компанія-монополіст уже отримала достатню кількість грошей від лібералізації вагонної складової. І хоча в УЗ говорять про те, що гроші витрачені на інвестиції, це чималі кошти, які багато в чому можуть покрити й інші витрати.

Водночас керівництво залізничного перевізника запевняє, що для покриття видаткової частини потрібно збільшити тарифи на перевезення.

Ксенія Ляпіна

Така пропозиція викликала ажіотаж і негативну реакцію з боку аграрних і металургійних компаній, які незадоволені черговим підвищенням.

Наприклад, глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков відкрито висловив сумнів у виваженості нового тарифу, який може завдати шкоди промисловості. Адже він піднімається щорічно, а бізнес не може постійно платити більше й утримувати підприємство монополіста.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Такий необдуманий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати три відсотки ВВП.

Промисловці вже висловили побоювання і заявили, що чергове підвищення не зовсім обґрунтоване.

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