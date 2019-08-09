"Дрова закінчилися": Крим накрив новий масштабний блекаут

В окупованому Криму трапився новий масштабний блекаут.
Зокрема про відключення електрики повідомляють жителі міста Євпаторія, зазначив у Twitter блогер Кримський бандерівець.
"Різні райони окупованої Євпаторії накрив масштабний блекаут", – пише він.
"Крім блекаута, спостерігалися традиційні для окупації стрибки напруги. Ватники влаштували перекличку", – додав блогер.
"Дрова закінчилися", – іронізує з приводу наявної ситуації місцевий житель Сергій Петров.
Крым. Разные районы оккупированной Евпатории накрыл масштабный блэкаут. Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку. pic.twitter.com/IHsCs4AKfu— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 августа 2019 г.
Про відключення електрики повідомляють жителі міста Євпаторія
Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні у містах анексованого Криму розбушувалися ураганні вітри, які призвели до масштабних аварій в енергосистемах півострова.
До цього подібна НП трапилася у січні – 27 кримських населених пунктів залишилися без електрики через негоду.
29 грудня виявилися знеструмленими Набережне і частково Заповітне у Ленінському районі Криму.
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