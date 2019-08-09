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"Дрова закінчилися": Крим накрив новий масштабний блекаут

1.8т Читати матеріал російською

В окупованому Криму трапився новий масштабний блекаут.

Зокрема про відключення електрики повідомляють жителі міста Євпаторія, зазначив у Twitter блогер Кримський бандерівець.

"Різні райони окупованої Євпаторії накрив масштабний блекаут", – пише він.

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"Крім блекаута, спостерігалися традиційні для окупації стрибки напруги. Ватники влаштували перекличку", – додав блогер.

"Дрова закінчилися", – іронізує з приводу наявної ситуації місцевий житель Сергій Петров.

Про відключення електрики повідомляють жителі міста Євпаторія

Про відключення електрики повідомляють жителі міста Євпаторія

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні у містах анексованого Криму розбушувалися ураганні вітри, які призвели до масштабних аварій в енергосистемах півострова.

До цього подібна НП трапилася у січні – 27 кримських населених пунктів залишилися без електрики через негоду.

29 грудня виявилися знеструмленими Набережне і частково Заповітне у Ленінському районі Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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