"Дрова закінчилися": Крим накрив новий масштабний блекаут

В окупованому Криму трапився новий масштабний блекаут.

Зокрема про відключення електрики повідомляють жителі міста Євпаторія, зазначив у Twitter блогер Кримський бандерівець.

"Різні райони окупованої Євпаторії накрив масштабний блекаут", – пише він.

"Крім блекаута, спостерігалися традиційні для окупації стрибки напруги. Ватники влаштували перекличку", – додав блогер.

"Дрова закінчилися", – іронізує з приводу наявної ситуації місцевий житель Сергій Петров.

Крым. Разные районы оккупированной Евпатории накрыл масштабный блэкаут. Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку. pic.twitter.com/IHsCs4AKfu — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 августа 2019 г.

Про відключення електрики повідомляють жителі міста Євпаторія

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні у містах анексованого Криму розбушувалися ураганні вітри, які призвели до масштабних аварій в енергосистемах півострова.

До цього подібна НП трапилася у січні – 27 кримських населених пунктів залишилися без електрики через негоду.

29 грудня виявилися знеструмленими Набережне і частково Заповітне у Ленінському районі Криму.

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