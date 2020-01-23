"Дратують всіх": українці звернулися до Зеленського через нові монети

Українці звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати нові металеві гривні.

Зокрема, громадяни створюють петиції на сайті глави держави. Наприклад, автор звернення до Зеленського зазначає, що монети непрактичні, займають чимало місця і багато важать.

"Вони всіх дратують. Крім нумізматів", – пише автор петиції Андрій Винниченко.

"Особливу увагу хочу звернути на монети цінністю в гривню і більше. Я не знаю жодної людини, яка була б задоволена введенням цих монет в грошовий оборот. Навіть в маршрутних таксі часто лайка через те, що хтось не хоче отримати здачу монетами, а водій відповідає, що йому вони теж не потрібні", – додав він.

Відповідне звернення за 12 днів з дня публікації набрало понад 50 голосів з необхідних 25 тисяч.

Українці звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати металеві гривні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк з 1 жовтня 2019 року почав виводити з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

При цьому в НБУ відзначили, що їх все ще можна буде обміняти на грошові знаки інших номіналів протягом наступних трьох років.

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