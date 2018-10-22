"Дратує Москву": в Україні з'явився новий союзник у боротьбі з Росією

Формально не приєднуючись до санкцій Євросоюзу і США, Китай за фактом почав душити російську економіку.

Таку думку висловив у своєму блозі на OBOZREVATEL політолог Кирило Сазонов. За його словами, Росія - "злиденна країна, яка розривається на шматки внутрішніми протиріччями", приречена за визначенням.

"Китайські банки, посилаючись на антиросійські санкції США і Євросоюз, відмовляються проводити транзакції за участю компаній РФ. На це скаржиться сам глава представництва Центробанку Росії в Китаї Володимир Данилов... А оскільки після санкцій ЄС і США Кремль зробив головну ставку саме на співпрацю з Китаєм, це дуже серйозна проблема", - написав він.

Як докази політолог навів слова Данилова: "Комерційні банки КНР часто посилаються на санкції країн ЄС і США, що наводяться як причини відмови в обслуговуванні платежів клієнтів російських банків".

Він пояснив, що перший тривожний дзвіночок пролунав ще раніше, коли Китай відмовився від продовження співпраці з РФ у будівництві газопроводу "Сила Сибіру".

"Влада КНР вирішила, що співпраця зі США і газ із Аляски більш цікаві для них. Сила Сибіру благополучно накрилася мідним тазом і крім ЄС покупців для російського газу немає. Але на європейському ринку їх загрожують потіснити США і, що особливо дратує росіян, Україна. Так, за проектами розвитку власного видобутку український газ не просто закриє повністю обсяги внутрішнього споживання, але і стане предметом експорту на європейський ринок. Що дуже радує владу України і дратує Москву", - написав Сазонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії кілька великих компаній почали тестувати механізми укладання угод за кордоном без розрахунку в доларах. Причиною стали погрози США розширити санкції, які вже обмежили доступ низці компаній РФ до міжнародної банківської системи.