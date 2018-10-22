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"Дратує Москву": в Україні з'явився новий союзник у боротьбі з Росією

5.6тЧитати матеріал російською

Формально не приєднуючись до санкцій Євросоюзу і США, Китай за фактом почав душити російську економіку.

Таку думку висловив у своєму блозі на OBOZREVATEL політолог Кирило Сазонов. За його словами, Росія - "злиденна країна, яка розривається на шматки внутрішніми протиріччями", приречена за визначенням.

"Китайські банки, посилаючись на антиросійські санкції США і Євросоюз, відмовляються проводити транзакції за участю компаній РФ. На це скаржиться сам глава представництва Центробанку Росії в Китаї Володимир Данилов... А оскільки після санкцій ЄС і США Кремль зробив головну ставку саме на співпрацю з Китаєм, це дуже серйозна проблема", - написав він.

Як докази політолог навів слова Данилова: "Комерційні банки КНР часто посилаються на санкції країн ЄС і США, що наводяться як причини відмови в обслуговуванні платежів клієнтів російських банків".

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Він пояснив, що перший тривожний дзвіночок пролунав ще раніше, коли Китай відмовився від продовження співпраці з РФ у будівництві газопроводу "Сила Сибіру".

"Влада КНР вирішила, що співпраця зі США і газ із Аляски більш цікаві для них. Сила Сибіру благополучно накрилася мідним тазом і крім ЄС покупців для російського газу немає. Але на європейському ринку їх загрожують потіснити США і, що особливо дратує росіян, Україна. Так, за проектами розвитку власного видобутку український газ не просто закриє повністю обсяги внутрішнього споживання, але і стане предметом експорту на європейський ринок. Що дуже радує владу України і дратує Москву", - написав Сазонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії кілька великих компаній почали тестувати механізми укладання угод за кордоном без розрахунку в доларах. Причиною стали погрози США розширити санкції, які вже обмежили доступ низці компаній РФ до міжнародної банківської системи.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Кирило Сазонов
Місце
Україна
Об'єкти
РосіясанкцииУкраїна
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Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Да, по проектам развития собственной добычи украинский пердячий газ не просто закроет полностью объемы внутреннего потребления, но и станет предметом экспорта на европейский рынок. Что очень радует власти Украины и раздражает Москву", - хотел написать написать Сазонов".........
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1
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Пигин Макс
Пигин Макс
"нищая, разрываемая на куски внутренними противоречиями страна", которая обречена по определению." Шедеврально!!!
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3
1
Потапенко Игорь
Потапенко Игорь
Пигин Макс, один в один про украину сказал...
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0
Чугункин Клим
Чугункин Клим
У Украины нет и не может быть союзников. Есть только сутенеры и клиенты.
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2 из 3 ответов | показать все
Бор Тарас
Бор Тарас
Пигин Макс, БУГАГАГА!А вы просто отъебаться от нас не пытались?
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3
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бор Тарас, Видишь ли в чём дело, вести внешнюю политику на зло другой стране и не оглядываться на свою, это удел современной Окраины. Единственная цель послемайданной Окраины, это мелко гадить России, не обращая внимания на своих граждан. Мы к счастью, не можем себе позволить подобного дебелизма!
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2
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