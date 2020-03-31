ДПС: Свої доходи задекларували вже понад 134 тисячі українців

Станом на 23 березня українці вже встигли подати понад 134 тисячі декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 20,4 млрд грн, що на 42% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує ДПС.

"Сума податку на доходи фізичних осіб до сплати цьогоріч складає 443 млн грн, приріст в порівнянні з минулим роком – 69 млн грн (станом на 23.03.2019 – 374,0 млн грн), або 18%. Сума військового збору складає майже 73 млн грн, що на 15 млн грн, або на 26% більше ніж за аналогічний період минулого року", – сказано у повідомленні.

У Державній податковій службі зазначили, що за рівнем задекларованих доходів найбільше декларували кияни (6,1 млрд грн), а також жителі Дніпропетровської (2,2 млрд грн), Харківської, Львівської та Одеської областей (понад 1 млрд грн).

При цьому, як підкреслили у податковій, найвищі темпи приросту задекларованих доходів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, спостерігаються на Донеччині (195%) та Вінниччині (174%).

"Щодо рівня визначення податкових зобов’язань, то першість належить столиці – до сплати задекларовано 138,3 млн грн податкових зобов’язань, Одеська область отримає майже 33 млн грн, Запорізька – 30 млн гривень", – додали у податковій.

Також у ДПС звернули увагу, що про те, як правильно заповнювати декларації про майновий стан і доходи громадян, можна дізнатися у спеціальному відеоуроці.

Податкова служба продовжує серію відеоуроків, у яких роз’яснює, як правильно користуватися електронними сервісами. Зокрема, третій відеоурок присвячений тому, як подати запит на отримання довідки про доходи. Цей документ потрібен, у тому числі, і для заповнення декларацій держслужбовців.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада прийняла законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу у період проведення заходів із запобігання поширення коронавірусу в Україні.

Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу, громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року.

У свою чергу, податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.

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