ДПС: Надходження від акцизного податку зі спирту зросли майже у 8 разів

У березні Державна податкова служба забезпечила надходження з акцизного податку до бюджету на загальну суму 5,88 млрд грн.

Про це повідомляє ДПС.

Зокрема, 5,583 млрд грн надійшло від підакцизної продукції, виробленої на території України, та 305,5 млн грн – від імпортованої. Таким чином, виконання індикативних показників, встановлених розписом Міністерства фінансів України, склали 101,3% та 106,7% відповідно.

"Посилення контролю за ринком підакцизних товарів приносить результат. Спільні заходи податківців та правоохоронних органів вже привели до значного збільшення надходжень від акцизного податку. І ми на цьому не зупиняємося. Адже в умовах кризи важлива кожна гривня, яка може стати підтримкою для бізнесу і населення у цей непростий час", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У Державній податковій службі наголосили, що акцизний податок в Україні має значну питому вагу у формуванні держбюджету.

"На 78,7% цей показник формує тютюнова галузь. У березні поточного року виробниками тютюнової продукції забезпечено 4,39 млрд грн надходжень з акцизного податку, що на 1,3 млрд грн більше, ніж у березні 2019 року. Темп росту склав 142,4%. Такий показник став можливим завдяки комплексним заходам по боротьбі з виготовленням та виявленням нелегальної продукції на ринку тютюнових виробів", – говориться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у податковій, надходження з акцизного податку від реалізації лікеро-горілчаної продукції у березні становило 595,6 млн грн, що на 131,2% більше, ніж у березні 2019 року. Щодо акцизного податку зі спирту, то надходження відносно минулого року зросли майже у 8 разів і становили 61,4 млн гривень.

"Державна податкова служба висловлює подяку всім виробникам підакцизної продукції, які працюють легально та забезпечують країну бюджетними надходженнями", – підкреслили у ДПС.

Раніше повідомлялося, що за перший квартал 2020 року податкова вивела з тіні 7,6 млрд грн ПДВ.

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