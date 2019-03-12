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"Д*па прийшла!" Стало відомо про нову проблему через Кримський міст

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В анексованому Криму окупанти масово затримують заробітну плату, а ціни виросли в декілька разів. Однією з причин назвали незаконне будівництво моста на півострові.

Підтверджуючі скріншоти з керченського пабліку показав у Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Керч із мостом запроцвітала", – прокоментував він.

Так, один із користувачів написав, що на державному підприємстві "Керченська поромна переправа" співробітникам не виплатили заробітну плату.

"Йде протизаконна затримка зарплати на стратегічному транспортному об'єкті. Терміни видачі людям грошей ніхто навіть не озвучує. Такого не було навіть у 90-х роках", – наголосив автор.

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"Д*па прийшла!" Стало відомо про нову проблему через Кримський міст

Кримчани бурхливо відреагували в мережі, поділившись аналогічними історіями. "Всі порти сидять так само", "У Рибному порту теж не платять зарплату вже місяць", "Торговий теж у д*пі", – розповіли в коментарях.

"Від знайомого, що працює в ялтинському морпорту чув, що їм зарплату вже три місяці не платять, збирають страйкувати, ну-ну", – написав користувач під ніком Ялтинець.

"Д*па прийшла!" Стало відомо про нову проблему через Кримський міст

"Грошей немає, але ви тримайтеся", "Д*па прийшла, товариші", "Хотіли міст? Тепер половина Керчі без роботи. Всі говорили, що ціни знизяться на все, зокрема бензин. Знизилися?" – відреагували кримчани.

Кримський міст

Кримський міст

most.life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в анексованому Криму місцеві жителі поскаржилися на катастрофічний стан медицини на півострові.

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Тема
анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Теги
Новини КримуКримський міст
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