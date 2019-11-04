Секс втратить цінність, але принесе гроші: як в Україні можуть узаконити найдавнішу професію

Секс-скандал із листуванням народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка актуалізував тему легалізації (або декриміналізації) проституції. Прихильники ідеї запевняють — це принесе додаткові мільярди в бюджет, а безліч громадян зможуть легально та без проблем займатися тим, що практикують і зараз.

Чи будуть легалізувати проституцію і чого чекати українцям — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

В Україні знову заговорили про легалізацію секс-послуг.

На думку експертів, щорічно бюджет міг би отримувати орієнтовно 1,5 мільярдів доларів від борделів.

Серед колишніх співробітників цієї сфери немає єдиної думки, як це зробити.

Тут є багато чинників, починаючи від прав секс-працівників, закінчуючи громадською думкою.

В окремих країнах ЄС до цього дійшли ще на початку 2000-х. Є як свої плюси, так і мінуси.

Чому це актуально і що важливо знати?

Першим після зміни влади про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час одного зі своїх публічних виступів він підкреслив, що хотів би створити нове місто, де буде легалізований як гральний бізнес, так і проституція. Правда, конкретної дати або місцярозташування він не назвав.

Також питання проституції регулярно обговорюється на різних рівнях, окремі українці подають електронні петиції на сайт Офісу президента, але поки без будь-яких результатів. Окремої уваги проблеми сексу за гроші залучили й недавні секс-скандали в Раді, зокрема, нардеп Богдан Яременко прямо під куполом парламенту дізнавався вартості послуг "дівчата за викликом".

Щоправда, експерти запевняють: до питання слід підходити дуже відповідально. І йдеться не тільки про моральні цінності, але й формулювання. За словами керівниці благодійної організації "Легалайф-Україна", а також секс-працівниці з 15-річним стажем Наталії Ісаєвої, важливо розрізняти декриміналізацію і легалізацію проституції.

В Україні замислюються про легалізацію проституції

Декриміналізація означає відсутність покарання за те, що людина добровільно займається секс-роботою.

Цей підхід передбачає, що до секс-праці існує таке ж ставлення, як і до інших видів зайнятості: тобто, немає специфічних законів, що її регулюють. Секс-працівники мають такі ж трудові права, як і представники інших професій: на них поширюється трудове законодавство країни.

Наприклад, за умов декриміналізації борделі регулюються відповідно до чинних законів про безпеку та гігієну праці та інших норм трудового законодавства. Їхні співробітники можуть працювати або незалежно як фрілансери, або ж укладати трудові договори з операторами борделів.

А легалізація означає необхідність ліцензування та підготовку списку особливих вимог, що необхідні для отримання ліцензії.

"На сьогодні декриміналізація зарекомендувала себе як найкраща модель регулювання секс-праці: відповідно, багато правозахисних організацій вважають за краще саме цей підхід", — підкреслила Ісаєва.

Варто звернути увагу і на статистику. За даними дослідження "Легалайф-Україна" і "Соціоконсалтинг", для 75% секс-працівників ця професія приносить основний дохід у житті. Водночас третина з опитаних щонайменше раз-двічі притягувалися до адміністративної відповідальності за надання сексуальних послуг.

Плюси й мінуси

З позитивного:

Наповнення державного бюджету. За різними оцінками, тіньовий ринок проституції в країні становить 1,5 мільярда доларів на рік. Це дорівнює одному траншу МВФ Україні.

Безпека. Як медична, так і фізична. Працівники секс-індустрії будуть проходити медобстеження, а також зможуть отримати трудову книжку й захистити свої права. Не буде сенсу працювати на невідомих людей і бути в рабстві, якщо можна надавати послуги законно й захищено.

З негативного:

Секс-індустрія стане повноцінною професією. Є ймовірність, що вона почне набувати популярності й більше людей захоче торгувати своїм тілом. Це може негативно вплинути на моральний стан суспільства;

Секс втратить свою цінність. І стане лише фізичним задоволенням за гроші.

Проституція в Україні

У Раді вже пробували

Ще у 2015 році народний депутат Андрій Немировський зареєстрував проєкт закону про легалізацію проституції та діяльності секс-закладів. Так, документ пропонував реєструвати повій як ФОП, а проституцію – як вид підприємницької діяльності. Їм надавалися б усі соціальні гарантії від держави.

Новини Новий очільник Нацполіції виступив за легалізацію проституції в Україні

Також вводилося поняття секс-закладу (борделя), якому надається статус юридичної особи. До них дозволялося пускати з 18 років за умови пред'явлення паспорта. Борделі не можуть розміщуватися в будівлях, де розташовані органи держвлади, наукові центри, лікарні, пошта, школи, дитячі садки, дитячі центри, релігійні організації.

Правда, законопроєкт далі обговорення в комітетах не пройшов. А в жовтні 2015 року зовсім був відкликаний. З тих законодавчих ініціатив від нардепів так і не надійшло. Директорка БО Всеукраїнська "Ліга Легалайф" Юлія Дорохова вважає, що законопроєкт Немировського був відмінним документом, що потребував лише невеликих доробок. А саму ідеї не декриміналізації, а саме легалізації секс-послуг, підтримує.

За словами Дорохової, це питання дуже комплексне, що вимагає участі не тільки нардепів, а й представників індустрії. Також варто звернути увагу і на реформу правоохоронної системи, адже ні для кого не секрет, що багато злочинів у сфері проституції відбуваються під "дахом" силовиків.

Дивіться відео з теми:

Також директорка фонду розповіла OBOZREVATEL і про досвід проведення мітингів на підтримку легалізації. Один із перших її організація провела такий у 2017 році.

Легалізація проституції. Мітинг від березня 2017 року Апостроф

Досвід Європи

Проституція тією чи іншою мірою узаконена в багатьох європейських країнах. У Німеччині вперше була визнана у 2002 році, з 2017 року набув чинності оновлений закон.

Як пише DW, власникам борделів потрібен дозвіл, щоб займатися таким бізнесом, вони також мають проходити спеціальну "перевірку на надійність". А повії зобов'язані щодва роки реєструватися і щороку проходити обов'язкову консультацію у відомстві з питань охорони здоров'я. Водночас для секс-працівників віком від 18 до 21 року зазначені менші терміни.

Упродовж першого року роботи закону були легалізовані лише приблизно сім тисяч осіб. Водночас, за різними оцінками, у 80-мільйонній Німеччині працюють у цій сфері від 200 тисяч до 1 мільйона. Багато з них приїхали до Німеччини з інших країн світу.

Ще одна Мекка європейського секс-туризму — Нідерланди. У країні проституція легалізована з 2000 року. Нею дозволено займатися з 18 років, клієнтом можна стати з 16. Завдяки законодавчому врегулюванню (а всі працівники платять податки) країна стала популярним місцем для шукачів секс-послуг з усього світу.

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