Довоювалися: у "ДНР" загострилася ситуація з бензином

У "ДНР" тривають серйозні перебої з поставками палива з РФ, причому це стосується забезпечення не тільки цивільних підприємств та місцевого населення, але і частин окупаційних військ.

Про це розповів координатор групи "Інформаційний опір", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"В окремих підрозділах і частинах окупантів командування змушено обмежує використання автотранспорту, в т. ч. для першорядних потреб, при цьому військові водії відзначають різке погіршення якості палива", - сказано в повідомленні.

У цивільному секторі відзначається відсутність бензину популярних марок, а в окремих випадках і дизельного палива відразу у декількох заправних мережах (роздрібну торгівлю здійснює лише обмежена кількість заправок).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому терористами "ДНР" Донецьку спостерігається гострий дефіцит бензину.