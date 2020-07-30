Довкола Ощадбанку розгорівся скандал із підкупом через смс: поліція втрутилась

Поліція Києва проведе розслідування та встановить, хто розіслав повідомлення членам наглядової ради Ощадбанку напередодні їхнього голосування за голову правління банку.

Про це повідомляє FinClub. Провадження відкрито за заявою Ощадбанку за ст. 369 Кримінального кодексу (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Усе, що відомо про скандал довкола Ощадбанку

Троє іноземних членів ради Ощадбанку отримали з невідомого номера на свої особисті мобільні телефони повідомлення, в якому пропонувалося проголосувати за директора департаменту Укргазбанку Геннадія Хелемського.

Текст повідомлення був такий: "Обіцяю підтримати Ваші бізнес-ініціативи новим головою, надаючи позики, торговельне фінансування з використанням пільгових умов тощо. Готовий приступити до практичної реалізації всього вищезазначеного. З повагою, Геннадій".

Сам Хелемський обурився цим повідомленням і заявив, що саме через нього рада не проголосувала за його кандидатуру й обрала Сергія Наумова. Через це Хелемський заявив, що звертається із заявами одразу до СБУ та ОГПУ, та заблокував через суд завершення конкурсу й набуття нових обов’язків Наумовим.

За інформацією видання, служба безпеки Ощадбанку провела службове розслідування та з’ясувала, що останній відомий власник цього мобільного номера користувався ним близько трьох років тому, нині номер йому не належить, а відповідь мобільного оператора щодо подробиць користування номером може бути надана лише на запит правоохоронних органів.

На цьому повноваження внутрішньої служби безпеки зі встановлення осіб, які надсилали смс, або спростування фактів причетності конкурсантів до розсилання таких повідомлень було вичерпано, і вона рекомендувала наглядовій раді звернутися до правоохоронців.

Заступник голови Ощадбанку Володимир Литвин минулого тижня звернувся до поліції Києва, яка й відкрила карне провадження.

За цією частиною статті передбачено штраф від 1 000 до 4 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17-68 тис. грн), або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня Кабінет міністрів затвердив схему розподілу чистого прибутку Ощадбанку за 2019 рік. Загалом ідеться про майже 250 млн гривень.