"Довіра падає": Путін закликав переосмислити роль долара

Президент Росії Володимир Путін заявив, що глибокі зміни в сучасному світі вимагають переосмислення ролі долара.

Про це він сказав під час свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Російський лідер вважає, що останнім часом з'явилися нові економічні центри, підвищилася роль регіональних валют, змінився баланс сил та інтересів.

"Очевидно, що ці глибокі зміни вимагають адаптації міжнародних фінансових організацій, переосмислення ролі долара, який, ставши міжнародною резервною валютою, перетворився сьогодні в інструмент тиску країни-емітента на увесь інший світ", — сказав Путін.

Володимир Путін gazeta.ru

Президент РФ зробив висновок, що довіра до долара по всьому світу падає через дії американської влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного з найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами.

За його словами, план із дедоларизації складається з чотирьох напрямків. Головне — це прискорений перехід у розрахунках із іноземними державами за експортно-імпортними операціями на інші валюти — це може бути євро, юань або рубль.

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