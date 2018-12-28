Довговічність українських доріг може збільшитися удвічі

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оновило будівельні норми для підвищення строку служби доріг із асфальтобетонним покриттям.

"Сьогодні під час проектування покриття на дорогах враховуються не всі чинники, які впливають на їхню якість та довговічність. Наприклад, параметри міцності та укріплення не лише покриття, але й ґрунтів, можливі зсуви і багато іншого. Це є одним із чинників появи ям і тріщин на наших дорогах, адже у нормах не прописане використання сучасних технологій та рішень", – написав заступник голови відомства Лев Парцхаладзе у Facebook.

За його словами, нові галузеві будівельні норми (ГБН) можуть збільшити строк служби доріг приблизно на 15-20% та зменшити появу тріщин удвічі.

Зокрема, у нових ГБН вводяться:

чіткі вимоги до мінімальної міцності ґрунтів та його укріплення;

додаткові вимоги до пружності основи під асфальтобетоном;

більш коректний розрахунок можливих зсувів у ґрунті;

підвищені параметри навантаження на ґрунт для великовагового транспорту;

обов’язкове влаштування уступів для з’єднання дорожніх полотен під час розширення доріг.

Міністерство інфраструктури

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року на ремонт доріг було виділено понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень. У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.