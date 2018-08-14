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"Заплатять!": Росії напророкували страшні наслідки відмови від долара

11.6тЧитати новину російською

Погрози Росії про відмову від долара при міжнародних розрахунках приведуть до серйозних наслідків всередині країни. Зокрема, це боляче вдарить по торгівлі нафтою - основній статті російського експорту.

Як написав у своєму блозі на OBOZREVATEL російський економіст Дмитро Некрасов, за відмову від загальноприйнятої і стандартизованої одиниці розрахунків (долара. - Ред.) будь-яким економікам і бізнесам доведеться заплатити.

За його словами, в технічному плані немає нічого неможливого - адже глобальна економіка буде продовжувати працювати на основі долара. А ось ті, хто захочуть відмовитися від американської валюти при розрахунках - або будуть виключені з ринку, або понесуть витрати через своє рішення, зазначив експерт.

"Відмова Туреччини або Росії від розрахунку доларом на економіку США не вплине зовсім ніяк. Можливо лише спекулятивне коливання, але не довгострокове. Набагато цікавіше, як відмова від долара буде впливати на економіку тієї ж самої Росії або Туреччини", - пояснив він.

Некрасов навів приклад торгівлі нафтою Росією, але вже в "незручній" для учасників ринку валюті. За його прогнозами, прибуток РФ буде тільки падати з часом.

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"Але на ринку багато різної нафти, яку легко купити в зручній валюті. Значить тим, хто буде продавати свій товар в незручній валюті, доведеться робити це дешевше. По суті, Росія буде заробляти на нафті набагато менше. Причому, одна справа, якщо це буде перехід від долара до євро, який у всіх є. А ось якщо буде перехід з долара в рублі або юані, то різниця в прибутку буде тільки зростати", - заключив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту і нафтопродукти істотно залежать ціни на природний газ. У Росії вже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти і газу в країні.

Через анонс нових обмежувальних заходів США офіційний курс російської валюти демонстрував різке падіння протягом тижня.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов вже пригрозив, що у відповідь на санкції Росія продовжить позбуватися від американських цінних паперів і збільшувати розрахунки в національній валюті. Після цієї заяви багато експертів вже напророкували Росії долар по 100 рублів.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Нєкрасов
Місце
Росія
Об'єкти
санкцииРосіяСШАдолар
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
тут поможет только изоляция Штатов в пределах Североамериканского континента ,другого выхода нет.
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0
4
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
Укроп Русо, х.й его знает..как расклады пойдут..
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0
2
Укроп Русо
Укроп Русо
Semizalupiv Opanas, а изоленты хватит?
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1
Гость
Гость
да этот, "либерал" , его на ТВ постоянно приглашают )))), "С возвращением В. Путина на пост Президента РФ оставляет государственную службу[4]. В течение трех лет был заместителем председателя Федерального политсовета партии «Правое дело» (Бориса Надеждина)[8], а также избирался в Государственную Думу 6-го созыва по списку партии[9].
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тут ведь главное начать. А там и остальные подтянутся. Эх не того хозяина выбрала Украина!
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