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''Доведеться платити самостійно'': озвучено важливий нюанс із новими субсидіями

1.4тЧитати матеріал російською

В Україні при затримці виплат від держави субсидіантам доведеться сплачувати повний рахунок самостійно.

"На жаль, наші зауваження і пропозиції не враховані. Ми пропонували, щоб українці отримували живі гроші на власний рахунок і самостійно, без перешкод, розпоряджалися ними", — повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

Однак, за словами представників національної акціонерної компанії, натомість грошима і надалі розпоряджатимуться постачальники послуг.

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"І маленька родзинка — якщо держава розраховуватиметься невчасно, субсидіантам доведеться сплачувати повний рахунок самостійно", — резюмували у "Нафтогазі".

''Доведеться платити самостійно'': озвучено важливий нюанс із новими субсидіями

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів буде використовуватися картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Тарифи ЖКГ і субсидіїМонетизація субсидій
Місце
Україна
Тег
Нафтогаз України
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Проходил мимо
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Ха, не для того этот фонд создавался чтобы живые деньги вам давать. Деньги в карман, вам как всегда - у нас война, сложное положение, долговые обязательства, бла-бла-бла, в общем платите сами, мы не виноваты)
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