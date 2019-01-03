''Доведеться платити самостійно'': озвучено важливий нюанс із новими субсидіями

В Україні при затримці виплат від держави субсидіантам доведеться сплачувати повний рахунок самостійно.

"На жаль, наші зауваження і пропозиції не враховані. Ми пропонували, щоб українці отримували живі гроші на власний рахунок і самостійно, без перешкод, розпоряджалися ними", — повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

Однак, за словами представників національної акціонерної компанії, натомість грошима і надалі розпоряджатимуться постачальники послуг.

"І маленька родзинка — якщо держава розраховуватиметься невчасно, субсидіантам доведеться сплачувати повний рахунок самостійно", — резюмували у "Нафтогазі".

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів буде використовуватися картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.