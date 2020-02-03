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3 лютого • оновлено в 05:29
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Досягне $100 тисяч: біткоїну напророкували колосальне зростання

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Фінансовий аналітик Пітер Брандт заявив, що біткоїн зможе досягти позначки в $100 тисяч вже до 2021 року.

Колосальне подорожчання криптовалюти може статися за умови збереження повторень параболічних кривих зростання. Про це повідомляє bitcoin.live.

Брандт зазначив, що поточне зростання біткоїна є початком чергового затяжного підйому, який, у кінцевому підсумку, призведе до рекордних позначок вже протягом двох років.

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За його словами, найближчим часом криптовалюта буде вести запеклу боротьбу за подолання точки прориву в діапазоні $10- $12 тисяч.

Фінансовий аналітик Пітер Брандт заявив, що біткоїн зможе досягти позначки в $100 тисяч вже до 2021 року

Фінансовий аналітик Пітер Брандт заявив, що біткоїн зможе досягти позначки в $100 тисяч вже до 2021 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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