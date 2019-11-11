Досвід буде корисний: українські студенти відвідали Роттердамський порт і термінал ЕМО

Тридцять талановитих українських студентів під час візиту до Нідерландів відвідали Роттердамський порт і компанію ЕМО – найбільший суховантажний термінал у Європі. Набратися досвіду і поспілкуватися з провідними фахівцями галузі змогли переможці молодіжного освітнього проекту "Морське справа 2019" від Фонду Бориса Колеснікова.

У порту Роттердама студенти відвідали термінали і промислову зону, райони Еемхавен, Ботлек, Європорт і насипні території Maasvlakte і Maasvlakte-2. Молодь поспостерігала за навантаженням і розвантаженням контейнерів, за роботою автоматичної техніки і зустрілася з співробітниками компанії EMO – найбільшого суховантажного терміналу в Європі.

Студенти в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Відомо, що майже 95% вантажів у світі доставляється морським шляхом, а 30% обсягу вантажного морського транспорту йде через Роттердам. У порту Роттердама щорічно швартуються понад 30 000 морських суден і 120 000 суден внутрішнього плавання, які доставляють товари вглиб країни. За рік через порт проходить понад 450 млн тонн вантажів та близько 10 млн TEU-контейнерів. Такою кількістю контейнерів можна двічі оперезати планету.

Студенти в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Площа порту становить 105 квадратних кілометрів, що еквівалентно площі 19 000 футбольних полів. Юні моряки змогли зануритися в професійну атмосферу, перейняти передовий досвід, пройти практичне навчання і ознайомитися з останніми досягненнями і тенденціями глобальної морської галузі.

Роттердам став портом світового значення після 1 870 року, коли був побудований канал Ніуве Ватервех довжиною 18 км з прямим виходом до моря.

Студенти в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Європорт був побудований у гирлі каналу 50 років тому. Він приймає танкери з осадкою до 23 метрів, обслуговує нафтопереробні заводи і підприємства вугільної та металургійної промисловості.

У Maasvlakte-2 студенти здійснили годинну прогулянку на катері. Проект Maasvlakte-2 збільшив портову територію на 2 000 га. У Maasvlakte-2 знаходяться два найсучасніших контейнерні термінали, які приймають найбільші контейнеровози: APM Terminals Maasvlakte II і RWG. У його акваторії судна довжиною понад 300 метрів очікують постановки до причалу або перевалки сухих або наливних вантажів.

Студенти в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Студенти в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

"У Роттердамі перефразували приказку "Всі дороги ведуть в Рим". Тут кажуть: "Всі товари йдуть в Роттердам". Порт Роттердама – легендарне мегаспорудження. Наприклад, є контейнеровози, які перевозять сотні тисяч тонн вантажу за раз. І тільки два порти у світі можуть приймати такі судна. Один з них - порт Роттердама... Роттердам – дійсно найрозумніший порт у світі", - розповів студент Одеського морехідного коледжу рибної промисловості ім. А. Соляника (м.Одеса) Микита Романюк,

Термінал APM Terminals Maasvlakte-2 працює з квітня 2015 року та забезпечує безпечне та безперебійне сполучення між сушею і морем.

Порт Роттердама доступний 24 години на добу і з'єднаний з 1 000 портів по усьому світу. Всього в порту і його околицях працює близько 385 000 чоловік: від екіпажів буксирів до творців програм, які керують транспортними потоками, від будівельників кранів для розвантаження судів до постачальників провізії на туристичні катери.

Студенти в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Після екскурсії по території порту студенти приїхали в термінал компанії EMO, найбільший суховантажний термінал в Європі. Звідси 80% сухих сипучих вантажів транспортується по залізничних коліях або водних мережах до Німеччини. Крім навантаження, розвантаження, зберігання і перевалки різних сипучих вантажів, термінал ЕМО пропонує додаткові послуги: сортування, змішування та промивку вугілля. Високоавтоматизований суховантажний термінал ЕМО є унікальним по експлуатаційній гнучкості та ефективності.

Студенти в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Студент Одеського національного морського університету Святослав Древов зазначив, що отриманий під час екскурсії досвід буде дуже корисний у розвитку портів в Україні.

"Порт - найбільш технологічний у світі. Ми побачили масштабні навантажувальні роботи, в яких задіяна мінімальна кількість людей. Найбільше вразила автоматизована техніка. Працюючі автономно підйомні крани дали привід задуматися про розвиток Чорноморського регіону українського узбережжя", – поділився враженнями студент.

На завершення цього насиченого враженнями дня хлопці відвідали інформаційний центр Maasvlakte-2, де Фонд Бориса Колеснікова організував для них зустріч із старшими колегами, з якими вони обмовили перспективи розвитку світової морської галузі.

"Нам потрібно покладатися тільки на власні сили. Ми можемо залучати гроші з усього світу, але повинні побудувати підприємства в Україні. Морські порти у нас є, їх потрібно лише модернізувати. Я вірю в нашу молодь. І, якщо влада забезпечить верховенство права і беззаперечну повагу до приватної власності, то гроші в країну прийдуть. І за ці гроші будуть створені робочі місця для наших молодих фахівців з гідною зарплатою", – підкреслює Президент Фонду Борис Колесніков.

Студенти в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

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