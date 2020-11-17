Доступні кредити 5-7-9%: куди звернутися, щоб отримати гроші

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 19 банками для надання українцям коштів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Зокрема у відповідний перелік потрапили АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк", АТ АКБ "Банк Львів", ПАТ "ПУМБ", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "Райффайзен Банк Аваль". Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

Також доступні кредити надають АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "Альфа-банк", АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "МЕГАБАНК", АТ "ПОЛІКОМБАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК".

Від моменту старту програми "5-7-9%" уповноважені банки видали понад 5,5 тисячі позик на загальну суму в 13,1 мільярда гривень.

З них 9,4 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,5 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,2 мільярда гривень у якості антикризових кредитів під 3%.

За останній тиждень банки видали 477 кредитів на загальну суму 963 мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні із суботи, 14 листопада, запроваджують карантин вихідного дня. У зв'язку з цим програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.