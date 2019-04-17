|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Доступ до таємної бази даних правоохоронців: Матіос вперше назвав розцінки

2.6тЧитати матеріал російською

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, скільки коштує доступ до закритих баз даних правоохоронних та інших державних органів.

На брифінгу в Службі безпеки України в середу, 17 квітня, він заявив, що в Україні діє такий негласний прейскурант доступу:

  • до бази відеоспостереження в Києві "Безпечне місто" — 200-250 гривень за 1 автомобіль;

  • до бази МВС і поліції — 250-700 грн;

  • до бази перетину кордону — 600-800 грн за людину;

  • в базу автотранспорту (пересування в місті, парковки, адмінпротоколи, затримання, зупинки) — 500 грн;

  • деталізація дзвінків із прив'язкою до місця — 4000-7000 грн за півроку телефонних з'єднань;

  • до інформації про отримані доходи з бази Пенсійного фонду, служб соцстрахування, податкової — 500 грн.

Новини
Вибух авто розвідника у Києві: виконавець із Росії раптово "ожив". Відео

Анатолій Матіос

Анатолій Матіос

LIGA.net

Прокурор пояснив, що такий незаконний доступ дає можливість злочинцям аналізувати пересування осіб і встановлювати місце проживання — їхнє та їхніх сімей, що значно полегшує, наприклад, підготовку і здійснювання терактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки України припинила діяльність російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) і затримала сімох її учасників.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Анатолій Матіос
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
3
Смішно
3
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки