Доступ до таємної бази даних правоохоронців: Матіос вперше назвав розцінки

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, скільки коштує доступ до закритих баз даних правоохоронних та інших державних органів.

На брифінгу в Службі безпеки України в середу, 17 квітня, він заявив, що в Україні діє такий негласний прейскурант доступу:

до бази відеоспостереження в Києві "Безпечне місто" — 200-250 гривень за 1 автомобіль;

до бази МВС і поліції — 250-700 грн;

до бази перетину кордону — 600-800 грн за людину;

в базу автотранспорту (пересування в місті, парковки, адмінпротоколи, затримання, зупинки) — 500 грн;

деталізація дзвінків із прив'язкою до місця — 4000-7000 грн за півроку телефонних з'єднань;

до інформації про отримані доходи з бази Пенсійного фонду, служб соцстрахування, податкової — 500 грн.

Анатолій Матіос LIGA.net

Прокурор пояснив, що такий незаконний доступ дає можливість злочинцям аналізувати пересування осіб і встановлювати місце проживання — їхнє та їхніх сімей, що значно полегшує, наприклад, підготовку і здійснювання терактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки України припинила діяльність російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) і затримала сімох її учасників.

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