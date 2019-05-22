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"Достатньо телефону": як шахраї обкрадають рахунки українців

4.2тЧитати матеріал російською

Українці все частіше стають жертвами "телефонних" афер. Шахраям для того, щоб отримати доступ до банківського рахунку й обнулити його, досить дізнатися лише номер телефону.

Залежно від того, в який спосіб проходить зміна номера телефону або переадресація, шахраям у різних випадках необхідно або дізнатися пошту, або фінансовий номер майбутньої жертви, повідомляє OBOZREVATEL.

"Найчастіше для підтвердження послуги переадресації або блокування номера необхідно всього лише знати, з ким найчастіше спілкується жертва. А якщо це занадто складне завдання, можна просто імітувати спілкування – почати дзвонити з різних номерів, намагатися зробити все, щоб жертва передзвонила", – йдеться у публікації.

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Після цього шахраї намагаються дізнатися банк, з яким пов'язаний номер, і зняти кошти через додаток або онлайн-переказ із карти на карту (підтвердження приходять у СМС).

Тут є кілька варіантів: зателефонувати жертві і провести "опитування" на прохання Національного банку України, поцікавившись, послугами якого банку він користується, або по черзі спробувати всі великі банки.

Останній крок аферистів – вкрасти кошти з карти. До того моменту, поки жертва зрозуміє, куди поділися гроші, рахунок може виявитися порожнім.

Українці все частіше стають жертвами "телефонних" афер

Українці все частіше стають жертвами "телефонних" афер

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як убезпечити себе від шахраїв.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Тег
афера
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