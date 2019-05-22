"Достатньо телефону": як шахраї обкрадають рахунки українців

Українці все частіше стають жертвами "телефонних" афер. Шахраям для того, щоб отримати доступ до банківського рахунку й обнулити його, досить дізнатися лише номер телефону.

Залежно від того, в який спосіб проходить зміна номера телефону або переадресація, шахраям у різних випадках необхідно або дізнатися пошту, або фінансовий номер майбутньої жертви, повідомляє OBOZREVATEL.

"Найчастіше для підтвердження послуги переадресації або блокування номера необхідно всього лише знати, з ким найчастіше спілкується жертва. А якщо це занадто складне завдання, можна просто імітувати спілкування – почати дзвонити з різних номерів, намагатися зробити все, щоб жертва передзвонила", – йдеться у публікації.

Після цього шахраї намагаються дізнатися банк, з яким пов'язаний номер, і зняти кошти через додаток або онлайн-переказ із карти на карту (підтвердження приходять у СМС).

Тут є кілька варіантів: зателефонувати жертві і провести "опитування" на прохання Національного банку України, поцікавившись, послугами якого банку він користується, або по черзі спробувати всі великі банки.

Останній крок аферистів – вкрасти кошти з карти. До того моменту, поки жертва зрозуміє, куди поділися гроші, рахунок може виявитися порожнім.

Українці все частіше стають жертвами "телефонних" афер

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як убезпечити себе від шахраїв.

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