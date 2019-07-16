"Досить терпіти!" У Європі закликали нанести удар по союзнику Путіна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після невдалої спроби перевороту в 2016 році не тільки наказав заарештувати десятки тисяч своїх супротивників, але й обмежив у країні мало не всі свободи, які лежать в основі кожної демократичної держави.

"Досить терпіти Ердогана... У Туреччині панує свавілля, а правосуддя в країні немов собачка виконує будь-які команди з президентського палацу. Безперервні зачистки і зовсім виходять за всі мислимі рамки", – пише журналіст Die Presse Крістіан Ульчі, передає RT.

За його словами, незважаючи на це Брюссель продовжує надавати Анкарі фінансову допомогу для країн, які претендують на вступ до Європейського Союзу.

"Це просто абсурд якийсь. Країні, яка елементарно витирає ноги об Копенгагенські критерії, нічого робити навіть у приймальні Євросоюзу. І тим не менше Європа продовжує платити – і при цьому накидає мільярди зверху за договором про біженців", – додав Ульчі.

Журналіст наголосив, що Сполучені Штати і Європа повинні вдарити в ахіллесову п'яту Ердогана і перекрити Туреччині фінансовий кран.

Ердоган обмежив у країні свободи, які лежать в основі кожної демократичної держави

Як повідомляв OBOZREVATEL, США мають намір ввести санкції проти Туреччини в зв'язку з поставками російських зенітних ракетних комплексів С-400.

Відзначається, що Вашингтон планує дочекатися річниці спроби держперевороту в Туреччині, що відбулася в 2016 році, щоб "уникнути розпалювання подальших спекуляцій про те, що США несуть відповідальність за повстання".

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