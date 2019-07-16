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"Досить терпіти!" У Європі закликали нанести удар по союзнику Путіна

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після невдалої спроби перевороту в 2016 році не тільки наказав заарештувати десятки тисяч своїх супротивників, але й обмежив у країні мало не всі свободи, які лежать в основі кожної демократичної держави.

"Досить терпіти Ердогана... У Туреччині панує свавілля, а правосуддя в країні немов собачка виконує будь-які команди з президентського палацу. Безперервні зачистки і зовсім виходять за всі мислимі рамки", – пише журналіст Die Presse Крістіан Ульчі, передає RT.

За його словами, незважаючи на це Брюссель продовжує надавати Анкарі фінансову допомогу для країн, які претендують на вступ до Європейського Союзу.

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"Це просто абсурд якийсь. Країні, яка елементарно витирає ноги об Копенгагенські критерії, нічого робити навіть у приймальні Євросоюзу. І тим не менше Європа продовжує платити – і при цьому накидає мільярди зверху за договором про біженців", – додав Ульчі.

Журналіст наголосив, що Сполучені Штати і Європа повинні вдарити в ахіллесову п'яту Ердогана і перекрити Туреччині фінансовий кран.

Ердоган обмежив у країні свободи, які лежать в основі кожної демократичної держави

Ердоган обмежив у країні свободи, які лежать в основі кожної демократичної держави

Як повідомляв OBOZREVATEL, США мають намір ввести санкції проти Туреччини в зв'язку з поставками російських зенітних ракетних комплексів С-400.

Відзначається, що Вашингтон планує дочекатися річниці спроби держперевороту в Туреччині, що відбулася в 2016 році, щоб "уникнути розпалювання подальших спекуляцій про те, що США несуть відповідальність за повстання".

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Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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Пигин Макс
Пигин Макс
А этот горе-журналист вообще знает, за что ЕС платит Турции? И какую страну он считает свободной и демократической? Уж не ту ли, что содержит тюрьму в Гуантанамо?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну вот уже начали тявкать на Турцию... Ждём новых обвинений!
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Н Олег
Н Олег
не слушается пендосов, полномочных представителей большого кагала? ... долой кровавый режим, нарушающий гуманитарные и демократические принципы! .... ввести жёсткие санкции, задушить экономику! ...... а как, к примеру, саудеи, казнящие неверных жён, заманившие в посольство оппозиционного журналиста, убившие, расчленившие и растворившие его в кислоте, рассылающие повсюду инструкторов-ваххабитов, создающих по миру террористические банды? ... как-как ... не мешайте всё в одну кучу -- кто работает на кагал, тот неподсуден ... -- и вот с этим спрутом придётся (уже приходится) бороться России, Китаю, Ирану -- всем, кто хочет вырваться из щупалец, развиваться свободно ... теперь в нашей компании, похоже и Турция ... а Эрдоган шо? ... севодня Эрдоган, завтра какой-нибудь Гюль-Гюль-Оглу ... главное -- чтобы турки поняли и решились ...
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Н Олег
Н Олег
Max Max, селяви...
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Н Олег
Н Олег
Александрович Алексей, ʘ‿ʘ
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