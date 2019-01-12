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Дорожчий, ніж скандальна стіна: ''шатдаун'' у США побив усі антирекорди

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Президент США Дональд Трамп побив рекорд за тривалістю "шатдауна" за всю історію США.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, останній тривалий стався у грудні 1995 — січні 1996 року. Він зберігався 21 день.

Нинішнє припинення діяльності уряду, яке почалася 22 грудня 2018 року, триває вже 22-й день.

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"Шатдаун" у США

RT

При цьому, як передає CNBС, "шатдаун" вже обійшовся економіці США в 3,6 млрд доларів.

"Якщо часткове припинення роботи уряду триватиме ще 2 тижні, його вартість перевищить ціну стіни на кордоні з Мексикою", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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