Дорожчий, ніж скандальна стіна: ''шатдаун'' у США побив усі антирекорди

Президент США Дональд Трамп побив рекорд за тривалістю "шатдауна" за всю історію США.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, останній тривалий стався у грудні 1995 — січні 1996 року. Він зберігався 21 день.
Нинішнє припинення діяльності уряду, яке почалася 22 грудня 2018 року, триває вже 22-й день.
"Шатдаун" у США
RT
При цьому, як передає CNBС, "шатдаун" вже обійшовся економіці США в 3,6 млрд доларів.
"Якщо часткове припинення роботи уряду триватиме ще 2 тижні, його вартість перевищить ціну стіни на кордоні з Мексикою", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
Трамп похвалився у мережі фотографією стіни на кордоні з Мексикою, що є однією з головних тем обговорень серед американців.
Президент США готовий використовувати для будівництва стіни на кордоні з Мексикою гроші, призначені для проведення робіт по всій країні для запобігання катастроф і фінансування району Пуерто-Ріко, який постраждав від урагану.
Він навіть скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум в Давосі через проблеми з безпекою на державному кордоні.
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