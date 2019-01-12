Дорожчий, ніж скандальна стіна: ''шатдаун'' у США побив усі антирекорди

Президент США Дональд Трамп побив рекорд за тривалістю "шатдауна" за всю історію США.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, останній тривалий стався у грудні 1995 — січні 1996 року. Він зберігався 21 день.

Нинішнє припинення діяльності уряду, яке почалася 22 грудня 2018 року, триває вже 22-й день.

"Шатдаун" у США RT

При цьому, як передає CNBС, "шатдаун" вже обійшовся економіці США в 3,6 млрд доларів.

"Якщо часткове припинення роботи уряду триватиме ще 2 тижні, його вартість перевищить ціну стіни на кордоні з Мексикою", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Трамп похвалився у мережі фотографією стіни на кордоні з Мексикою, що є однією з головних тем обговорень серед американців.

Президент США готовий використовувати для будівництва стіни на кордоні з Мексикою гроші, призначені для проведення робіт по всій країні для запобігання катастроф і фінансування району Пуерто-Ріко, який постраждав від урагану.

Він навіть скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум в Давосі через проблеми з безпекою на державному кордоні.

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