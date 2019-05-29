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Дорожче за нові: "Укрзалізницю" викрили в екстремально дорогому ремонті

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Філія "Укрзалізниці" за результатами тендерів планує укласти угоди з ТОВ "Еко Тех Сервіс" щодо ремонту систем кондиціонування повітря пасажирських вагонів на загальну суму 3,6 млн грн, що є дуже завищеною вартістю.

Як повідомляє "Залізниця без Корупції", усього планується відремонтувати 47 компресорів серії 1П20 і 5М, які входять в систему кондиціонування пасажирських вагонів. Роботи повинні бути виконані в депо Маріуполя, Львова та Ужгорода.

Вартість ремонту одного компресора типу 1П20 обійдеться УЗ в 78,2 тис. грн із ПДВ. Тоді як новий компресор 1П20 коштує у роздріб від 12 до 30 тис. грн.

Компресор 1П20

Компресор 1П20

zbk.org.ua

Було проведено два тендери і переможцем обох стала "Еко Тех Сервіс" із найнижчою пропозицією. Ця фірма була створена менше п'яти місяців тому — 29 грудня 2018 року.

Директором ТОВ "Еко Тих Сервіс" із 25 березня цього року призначили Кравцова Костянтина Вікторовича, який зареєстрований у Луганську. Він є співзасновником фірми разом із киянином Віталієм Вовкодавом.

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Кравцов також вказаний директором компаній ТОВ "Схід-Інвест", ТОВ "Восток-Інвест Плюс", ТОВ "Донремдізель". Перші дві фірми мають багатомільйонні контракти з "Укрзалізницею".

"Еко Тех Сервіс" зареєстровано в житловій шістнадцятиповерхівці в столиці, по вулиці Княжий Затон, 2/30. Оскільки в адресі реєстрації не вказано номер квартири або приміщення, то знайти фірму буде дуже важко.

Документація

Документація

zbk.org.ua

За цією ж адресою зареєстровано ще 455 компаній.

Замовник вимагав від учасника надати довідки про персонал і кваліфікованих працівників, які виконуватимуть роботи або наявність технічної бази, тому невідомо чи має ця фірма власний штат або виробництво.

У тендерній документації "Еко Тех Сервіс" вказало, що вже нібито має досвід виконання аналогічних послуг із ремонту систем кондиціонування пасажирських вагонів для казахської "КЗ-ЖОЛМАШ". Сума угоди — трохи менше $10 тис.

Документація

Документація

zbk.org.ua

Зазначається, що конкурентом "Еко Тех Сервіс" було ТОВ "НТП "Трансінвест", яке відіграє ключову роль у постачанні на УЗ російських запчастин за завищеною ціною.

Третім учасником обох тендерів було ТОВ "Виробниче підприємство "Компресор" Юрія Малахова з Мелітополя Запорізької області. Фірма подала пропозиції на рівні очікуваної ціни залізничників. Під час торгів жодне підприємство не зробило крок на зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ ще в лютому 2018 року викрила корупційну схему поставки непридатних запчастин в "Укрзалізницю". У підпільних цехах, з порушенням технології, старі та непридатні запчастини "оновлювали", підфарбовували і поставляли через фірми-прокладки як нові.

Незважаючи на широкий резонанс, менш ніж через рік справа "вмирає", а фірми-прокладки через суд відбирають в "Укрзалізниці" десятки мільйонів за поставлений неліквід.

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Місце
Україна
Теги
Укрзалізницякорупція
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