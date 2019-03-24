Дорожче, ніж зараз: з'ясувалося, що пообіцяли Бойку і Медведчуку в Кремлі

"Знижка" на газ, яку Москва запропонувала кандидатові у президенти України Юрію Бойку і голові політради "Опозиційного платформи - За життя" Віктору Медведчуку, не має ніякого сенсу.

Таку заяву зробили в "Нафтогазі". Висновки були опубліковані на офіційній сторінці в Facebook. "Нагадаємо нашим російським колегам, що за чинним контрактом, зміненим в арбітражі, вони ВЖЕ повинні продавати нам газ за ціною на 48% дешевше, ніж та, яка вийшла б у березні за формулою у первісному контракті. Тому пропонувати знижку 25% це якось то несерйозно", – сказано в заяві.

Відзначається, що Медведчук говорив про поставки газу по ціні 240-260 дол/тис. куб. м., у той час, як Україна купувала на відкритих торгах у ЄС у березні за ціною в середньому 226 дол/тис. куб. м., а на квітень ціна знизилася до рівня близько 217 дол./тис. куб. м.

Бойко і Медведчук під час зустрічі з Дмитром Медведєвим у Кремлі "УП"

При цьому Бойку нагадали про вишки його ж імені, які Росія захопила разом з анексованим Кримом.

"А ще нам цікаво, чи не забув пан Бойко обговорити долю вишок свого імені, які Росія ккрала у нас у Чорному морі. Нагадаємо, суд у Гаазі визнав Росію винною в незаконному захопленні наших активів і приступив до визначення обсягу компенсації", – звернулися вони до політика.

За розрахунками "Нафтогазу", обсяг компенсації може скласти близько 5 млрд дол. плюс накопичені відсотки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора і їхнім заявам".

Керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов заявив, що скандал навколо Бойко і Медведчука є спробою спецслужб РФ відвернути увагу СБУ від схеми підкупу українських виборців кандидатом, "який влаштовує Кремль".

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