Дорожче, ніж у Європі: скільки українці витратять на новорічний стіл

В Україні новорічний стіл за останні 12 місяців в середньому подорожчав на 25%.

Найбільше додали в ціні такі продукти як м'ясо, ковбасні вироби, сир, а з овочів у лідерах – картопля. Про це йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Зокрема, гречка за рік додала 69%, а картопля – 109%. Також подорожчав хліб – на 13-15%, варена ковбаса – 6,3%, сметана, масло, сир – в середньому на 10%.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що ціни на продукти в Україні вже зрівнялися з європейськими.

"Наші ціни не тільки зрівнялися з європейськими, але по деяких позиціях навіть перегнали їх. А наші зарплати в три рази нижче, ніж, наприклад, в Польщі. Тому українська сім'я на продукти витрачає 50% свого бюджету, а польська – 14%", – резюмував економіст.

За даними Інституту аграрної економіки, бюджетне застілля на сім'ю з 4 осіб у Києві обійдеться в майже 1724 грн, а для тих, хто може дозволити собі купити делікатеси – 2294 грн. До переліку входить коньяк, свинина, курятина, ковбасна нарізка, салати, овочі, фрукти і т.д.

Святковий стіл за останні 12 місяців в середньому подорожчав на 25%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема, на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.

Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.

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