Дороги в Україні потрапили в топ-10 найгірших у світі: з'явилося уточнення

Україна в рейтингу якості дорожнього покриття, який склали експерти Всесвітнього економічного форуму, потрапила до десятки найгірших, зайнявши 130 місце. При цьому сам рейтинг формувався на основі даних за 2016 рік, в той час як масштабні дорожні роботи почали проводити в країні тільки в минулому році.

Таке уточнення озвучили в прес-службі Міністерства інфраструктури. Сам рейтинг The World Economic Forum створювався на основі ключових даних позаминулого року. "В даному дослідженні не враховано результати проведення ремонтів 2017 - початку 2018 і відповідно, оцінка якості дорожньої інфраструктури здійснена без урахування цього чинника. У минулому році в Україні відремонтували рекордну за останні 14 років кількість кілометрів доріг - 2177 км", - нагадують у відомстві.

На фінансування доріг в Україні, нагадують у відомстві, роками виділялися мінімальні кошти. Як результат - в цей період в країні майже нічого не ремонтувалося (винятком були 2011-2012 рр.).

"Згідно з рейтингом Global Competitiveness Index Україна займає 130 місце. І це поганий результат. Однак це результат на кінець 2016 року", - заявляють в Міністерстві інфраструктури. При цьому чиновники відзначають: дорожня галузь отримала поштовх завдяки збільшенню фінансування. Цього року затверджено Програму розвитку на середньострокову перспективу. Завдання - за 5 років з'єднати на основі маршрутного принципу усі обласні центри країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL , під час масштабної перевірки доріг в Україні були виявлені порушення на 136 об'єктах з 487 перевірених.