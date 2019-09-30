Дороги, аеропорти та водний транспорт: що пообіцяв зробити Кабмін за 5 років

Міністерство інфраструктури України за п’ять років планує знизити відсоток дорожньо-транспортних пригод, підвищити швидкість пересування, модернізувати аеропорти, а також розвивати морський і річковий транспорт.

Для підвищення якості залізничних послуг буде створено відкритий та конкурентний ринок залізничних перевезень, йдеться в програмі діяльності уряду, вперше опублікованій 30 вересня.

Зокрема, буде забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури та справедливу конкуренцію між залізничними перевізниками.

Монополіста “Укрзалізницю” реформують та розділять на окремі суб’єкти господарювання – оператора інфраструктури, вантажного і пасажирського перевізників, а сама компанія стане публічною (буде здійснено первинне публічне розміщення акцій українських залізничних компаній на міжнародних біржах).

Для забезпечення комфортних, безпечних та швидких подорожей автошляхами України буде впроваджено ефективну систему контролю якості будівництва доріг та їхньої безпеки на основі провідних європейських практик.

З цією метою також запроваджуватимуться інтелектуальні транспортні системи у сфері дорожнього господарства й дорожньої інфраструктури, для захисту доріг від руйнування буде надійно забезпечено габаритно-ваговий контроль, зокрема за допомогою автоматичних систем WIM (Weigh-in-Motion) "зважування в русі".

Також уряд приділить увагу створенню умов для ефективного функціонування підприємств морського та річкового транспорту й портового господарства (будівництво та модернізація щонайменше 15 глибоководних причалів із допустимою осадкою від 15 метрів; капітальний ремонт шлюзів).

Буде створено конкурентний та ефективний ринок із прозорими умовами для якісної роботи портових операторів, виробників продукції, перевізників і судновласників.

Мінінфраструктури пообіцяло забезпечити громадян та бізнес зручними, доступними й безпечними послугами авіаційного транспорту. З цією метою буде підтримано модернізацію регіональних аеропортів, запровадження нових внутрішніх і міжнародних рейсів, спрощення доступу на ринок послуг із наземного обслуговування. Значну увагу приділять розвитку авіаційних сполучень за моделлю low-cost.

Очікується, що розвиток пасажирської авіації в Україні сприятиме підвищенню мобільності населення та позитивно вплине на продуктивність праці.

Показниками ефективності роботи уряду буде:

● Зростання середньої безпечної швидкості поїздів щонайменше на 10%

● Зменшення кількості аварійних подій та інцидентів на 30%

● Зменшення середніх витрат часу в дорозі для пасажирських і вантажних перевезень на 10%

● Зниження рівня аварійності на 30%

● Зростання перевезень пасажирів водним транспортом не менш ніж у 2 рази (з 19,1 тис. до 38 тис.)

● Зростання обсягів перевезень вантажів: на 10% морем

● Наближення середньої вартості квитка до середньоєвропейських

● Зростання пасажиропотоку на 60% (з 20 млн. до 32 млн. на рік)

● Зростання вантажопотоку на 20% (з 94 тис. т до 112 тис. т на рік)

● Збільшення аеромобільності населення на 10% (з 5% до 15%)

Міністерство інфраструктури України планує знизити відсоток дорожньо-транспортних пригод, підвищити швидкість пересування, модернізувати аеропорти, а також розвивати морський і річковий транспорт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.

Депутати вирішили підтримати проєкт закону за основу ("за" віддали голоси 323 нардепи), а після й у цілому ("за" проголосував 331 парламентар).

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