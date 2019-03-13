Допоможуть знайти роботу: українцям пояснили користь кар'єрних радників

У Державній службі зайнятості України почали працювати кар'єрні радники, які займаються працевлаштуванням безробітних.

Як вони можуть допомогти українцям при пошуку роботи, розповіла в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна. За її словами, кар'єрні радники потрібні в Україні, але це повинні бути кваліфіковані люди.

"Держава рішуче заборонила кадрові агентства, тому що було багато шахраїв, і послуги платного працевлаштування людей у нас сьогодні заборонені, крім закордонного працевлаштування. Але є ситуація, коли кваліфікована людина через 10-15 років безперервної праці виходить на ринок праці, вона шокована. Навіть якщо він якісний фахівець, але не може себе "продати", він отримує відмову, самооцінка падає", – пояснила Пашкіна.

"Якби кваліфікована людина розповіла йому про ринок праці, розпитала про слабкі і сильні сторони, зробила невеличкий коучінг, надихнула, розповіла, які є можливості перекваліфікуватися або чогось довчити, якщо досвід застарів... Людина б натхненно пройшла співбесіду, швидше знайшла роботу і менше центру зайнятості платити. У людини було б менше нервове напруження", – додала вона.

За її словами, людина може підходити на 100%, але на співбесіді розгубитися і отримати відмову роботодавця. "Якби перед співбесідою кар'єрний радник сказав – ви зможете, ви ж бачите, який у вас хороший досвід, якщо ви розповісте, як мені розповіли – все буде краще", – зазначила Пашкіна.

"Я знаю, що є люди, які готові платити кар'єрним радникам, і є бізнес-консультанти, яким висококваліфіковані шукачі платять гроші, щоб їх натаскали на пошук нормальної роботи", – сказала експерт.

ubr.ua

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