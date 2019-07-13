Допоможе у боротьбі з "Газпромом": Коболєв повідомив про нову перемогу "Нафтогазу"

Компанія "Нафтогаз України" успішно розмістила два транші єврооблігацій, деноміновані в євро і доларах.
Як написав на своїй сторінці в Facebook глава НАК Андрій Коболєв, мова йде про 600 млн євро на п'ять років під 7,125% річних і 335 млн доларів на три роки під 7,375% річних.
"Сумарний обсяг випуску перевищує 1 млрд доларів... Гроші очікуємо отримати на рахунок компанії 19 липня", - повідомив він.
Нафтогаз
"Українські новини"
Раніше Коболєв заявляв, що "Нафтогаз" очікує дозволу Кабінету міністрів для виходу на ринок єврооблігацій. Додаткові кошти потрібні компанії для забезпечення закупівлі газу і формування достатніх його запасів для успішних переговорів з російським "Газпромом".
14 червня Україна розмістила єврооблігації під ставку 6,75% річних на cумму в 1 млрд євро.
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