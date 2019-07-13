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Допоможе у боротьбі з "Газпромом": Коболєв повідомив про нову перемогу "Нафтогазу"

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Компанія "Нафтогаз України" успішно розмістила два транші єврооблігацій, деноміновані в євро і доларах.

Як написав на своїй сторінці в Facebook глава НАК Андрій Коболєв, мова йде про 600 млн євро на п'ять років під 7,125% річних і 335 млн доларів на три роки під 7,375% річних.

"Сумарний обсяг випуску перевищує 1 млрд доларів... Гроші очікуємо отримати на рахунок компанії 19 липня", - повідомив він.

Новини
Україна розмістила держоблігації на значну суму

Нафтогаз

Нафтогаз

"Українські новини"

Раніше Коболєв заявляв, що "Нафтогаз" очікує дозволу Кабінету міністрів для виходу на ринок єврооблігацій. Додаткові кошти потрібні компанії для забезпечення закупівлі газу і формування достатніх його запасів для успішних переговорів з російським "Газпромом".

14 червня Україна розмістила єврооблігації під ставку 6,75% річних на cумму в 1 млрд євро.

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Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Поможет в борьбе с "Газпромом""© этот как?! купите газ подороже, американский?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Размер премий для сотрудников уже известен?
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Иванов Иван
Иванов Иван
ПОБЕЕЕЕЕЕДАААА!!!!!!))))))))((
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