Допоможе у боротьбі з "Газпромом": Коболєв повідомив про нову перемогу "Нафтогазу"

Компанія "Нафтогаз України" успішно розмістила два транші єврооблігацій, деноміновані в євро і доларах.

Як написав на своїй сторінці в Facebook глава НАК Андрій Коболєв, мова йде про 600 млн євро на п'ять років під 7,125% річних і 335 млн доларів на три роки під 7,375% річних.

"Сумарний обсяг випуску перевищує 1 млрд доларів... Гроші очікуємо отримати на рахунок компанії 19 липня", - повідомив він.

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Нафтогаз "Українські новини"

Раніше Коболєв заявляв, що "Нафтогаз" очікує дозволу Кабінету міністрів для виходу на ринок єврооблігацій. Додаткові кошти потрібні компанії для забезпечення закупівлі газу і формування достатніх його запасів для успішних переговорів з російським "Газпромом".

14 червня Україна розмістила єврооблігації під ставку 6,75% річних на cумму в 1 млрд євро.

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