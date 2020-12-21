Українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати по 500 грн, – Лазебна

Українські пенсіонери віком від 85 років будуть отримувати щомісячно по 500 грн доплати. Вперше таку виплату здійснили ще у квітні.

Про це в ефірі "Україна24" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона підкреслила, що через стресовий рік деякі проблеми в уряді просто "гасили".

"Ми робили три програми підвищення пенсій, і це не одноразові програми, ми тепер щомісяця платимо по 500 грн кожному пенсіонерові, вік якого 85 років і вище. Ми зробили індексацію пенсій у травні, згодна, пізно, але коли ми прийшли – грошей взагалі не було закладено, середня надбавка 250 грн, але там є і більше, повірте. Також ми у квітні всім, у кого пенсія менша за 5 тис. грн, видали по 1000 грн, "карантинну тисячу". Підтримка ФОПів – соціальна програма, плюс перенарахували автоматично всі види допомоги, спростили субсидії, підвищили соціальні норми, – розповіла міністерка.

Пенсійні виплати 2021 року підвищать для окремих категорій:

щомісячна компенсаційна виплата до 400 грн пенсіонерам старшим за 75 років, якщо пенсія не перевищує розмір середньої зарплати;

щомісячна виплата до 500 грн пенсіонерам старшим за 80 років, якщо пенсія не перевищує розмір середньої зарплати;

З 2021 року 1 березня стане постійною датою індексації пенсій. За підрахунками Міністерства фінансів, на реалізацію законопроєкту потрібно 4,5 млрд грн.

Лазебна назвала програми допомоги, які уряд реалізував під час карантину:

1 млн українців отримали пакети з продуктами та засобами індивідуального захисту;

одноразові грошові виплати малозахищеним соціальним групам;

збільшення суми фінансової допомоги;

підвищення пенсій;

переведення всіх соціальних послуг у режим онлайн, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні з 2021-го вимоги для виходу на пенсію в 60 років зростуть на 12 місяців: потрібно мати щонайменше 28 років страхового стажу. Решті доведеться або докуповувати стаж, або працювати до 63 або 65 років.

Нові вимоги до виходу на пенсію

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазебна раніше попереджала, що в Україні доведеться підвищити ставку Єдиного соціального внеску або збільшити інші податки, якщо закон про запровадження системи обов’язкових пенсійних накопичень не буде ухвалено.