Українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати по 500 грн, – Лазебна

Українські пенсіонери віком від 85 років будуть отримувати щомісячно по 500 грн доплати. Вперше таку виплату здійснили ще у квітні.

Про це в ефірі "Україна24" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона підкреслила, що через стресовий рік деякі проблеми в уряді просто "гасили".

"Ми робили три програми підвищення пенсій, і це не одноразові програми, ми тепер щомісяця платимо по 500 грн кожному пенсіонерові, вік якого 85 років і вище. Ми зробили індексацію пенсій у травні, згодна, пізно, але коли ми прийшли – грошей взагалі не було закладено, середня надбавка 250 грн, але там є і більше, повірте. Також ми у квітні всім, у кого пенсія менша за 5 тис. грн, видали по 1000 грн, "карантинну тисячу". Підтримка ФОПів – соціальна програма, плюс перенарахували автоматично всі види допомоги, спростили субсидії, підвищили соціальні норми, – розповіла міністерка.

Пенсійні виплати 2021 року підвищать для окремих категорій:

щомісячна компенсаційна виплата до 400 грн пенсіонерам старшим за 75 років, якщо пенсія не перевищує розмір середньої зарплати;

щомісячна виплата до 500 грн пенсіонерам старшим за 80 років, якщо пенсія не перевищує розмір середньої зарплати;

З 2021 року 1 березня стане постійною датою індексації пенсій. За підрахунками Міністерства фінансів, на реалізацію законопроєкту потрібно 4,5 млрд грн.

Лазебна назвала програми допомоги, які уряд реалізував під час карантину:

1 млн українців отримали пакети з продуктами та засобами індивідуального захисту;

одноразові грошові виплати малозахищеним соціальним групам;

збільшення суми фінансової допомоги;

підвищення пенсій;

переведення всіх соціальних послуг у режим онлайн, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні з 2021-го вимоги для виходу на пенсію в 60 років зростуть на 12 місяців: потрібно мати щонайменше 28 років страхового стажу. Решті доведеться або докуповувати стаж, або працювати до 63 або 65 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазебна раніше попереджала, що в Україні доведеться підвищити ставку Єдиного соціального внеску або збільшити інші податки, якщо закон про запровадження системи обов’язкових пенсійних накопичень не буде ухвалено.