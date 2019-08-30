Допомога буде! У Трампа скасували військову "зраду" проти України

Пентагон продовжить надавати військову допомогу Україні. Так, у 2019 році США виділять на ці цілі 250 млн доларів.

Як повідомляє Politico, Конгрес схвалив виділення 250 млн доларів у 2019 році на підтримку у сфері безпеки України.

"Департамент переглянув пакет закордонної допомоги та підтримує його", – заявив старший чиновник Міністерства оборони США.

Військова допомога від США Україні

При цьому наголошується, що прохання Білого дому переглянути фінансування допомоги Україні на відповідність інтересам США викликала обурення у законодавців палат Конгресу, тому що вони вважають, що програма підтримки має велике значення для стримування військової агресії РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Допускалося, що США можуть позбавити Київ грошей.

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