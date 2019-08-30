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Допомога буде! У Трампа скасували військову "зраду" проти України

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Пентагон продовжить надавати військову допомогу Україні. Так, у 2019 році США виділять на ці цілі 250 млн доларів.

Як повідомляє Politico, Конгрес схвалив виділення 250 млн доларів у 2019 році на підтримку у сфері безпеки України.

"Департамент переглянув пакет закордонної допомоги та підтримує його", – заявив старший чиновник Міністерства оборони США.

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Військова допомога від США Україні

Військова допомога від США Україні

При цьому наголошується, що прохання Білого дому переглянути фінансування допомоги Україні на відповідність інтересам США викликала обурення у законодавців палат Конгресу, тому що вони вважають, що програма підтримки має велике значення для стримування військової агресії РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Допускалося, що США можуть позбавити Київ грошей.

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Теми
Військова допомога Україні Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
США
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Поход на Москву одвичных лыцарей во главе с Аркашей Бабченко на верном Абрамсе не отменяется? Пичалька...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Pavlov Dmiyty, лаптеногий,да кто тебе сказал...
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Это дно! Украина- страна попрошайка.
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Mak Alex
Mak Alex
Крузенштерн Иван Федорович, Прочитай п'єсу М.Горького *На дне*, от там про тебе і тобі подібних йде мова,але кальмари такі як ти тільки і читають те що самі тут пишуть.
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