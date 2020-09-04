Допоміг провести опалення: що розказали про Олександра Зеленського в його університеті

Батька президента України Олександра Зеленського на президентську стипендію висунули в університеті, де він працює. Там його вважають найдостойнішим кандидатом, який багато працює і горою стоїть за студентів

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. У Криворізькому державному університеті економіки і технологій пояснили, що цього року висували двох кандидатів – професора кафедри міжнародної економіки Володимира Кулішова та завідувача кафедри інформатики Олександра Зеленського. Останнього визнали більш гідним.

"Від нас просять подати кандидатури – коло осіб, які гідні. А в міністерстві уже погоджують, – пояснив декан факультету інформаційних технологій Анатолій Супрун. – Моя особиста думка як декана – Зеленський повністю віддається роботі. Це було і до того, як його син став президентом, і зараз".

Останню тезу, що Зеленського висували б незалежно від посади його сина, під час розмови Супрун повторив кілька разів, додавши, що і в минулі роки університет подавав його кандидатуру.

"Лекції в нього – це святе, ми не могли його з них викликати ні на засідання, ні на що. Він завжди багато робив для факультету. У важкі часи, коли не було опалення, домігся, щоб провели електроопалення. Ніколи не змовчить, має активну позицію, захищає інтереси студентів. На його кафедрі безліч досягнень і перемог на міжнародних олімпіадах із програмування, його студенти влаштовані в хороших посадах в Україні й за кордоном", – розповідає керівник Олександра Зеленського.

Батька президента запрошували працювати і в Київ, і у Львів, але він залишився в рідному Кривому Розі. Колеги впевнені, що стипендію він має отримати заслужено, а ось її розмір занадто малий.

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