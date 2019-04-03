"Донбаські Мальдіви": в мережі з'явилося знакове фото зруйнованого Лисичанська

У мережі з'явилося фото з відстійника знищеного содового заводу в Лисичанську, Луганської області.

Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook блогер Денис Казанський. Він охрестив відстійник "Донбаськими Мальдівами".

"Відстійник знищеного лисичанського содового заводу з білим шламом і неймовірною зелено-блакитною водою. Якщо правильно вибрати ракурс для фото, зійде за Баунті. Заводу вже немає, а відходи залишилися. Можна тепер туристів водити, поки не пересохне", - йдеться в повідомленні.

facebook.com/den.kazansky

facebook.com/den.kazansky

facebook.com/den.kazansky

facebook.com/den.kazansky

Користувачі мережі з іронією прокоментували знімки: "Мальдіви", "Це дуже красиво на фото виглядає, чуваче", "А влітку так взагалі рай на Землі", "Втопити там Бойка було б символічно", "Вода дуже чиста - бачив, як там козулі воду пили, головне осад не баламутити", "Відстійники вони такі... У Кривому Розі таких валом. Начебто краса, а не дай бог скупнутися) шкура облазить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі висміяли обурення російського політтехнолога й активіста "ДНР" Романа Манекіна реаліями "русского міра" на окупованих територіях Донбасу

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