Росії після мільярдної допомоги Сирії пригадали Донбас і Крим:реакція мережі

У мережі звернули увагу на той факт, що Росія виділяє $1 млрд на відновлення Сирії, коли Донбас і Крим занепав під окупацією країни-агресора.

Зокрема цю новину у своєму Twitter опублікував представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст і блогер Денис Казанський.

"Вільні республіки Донбасу вже процвітають, тепер можна і Сирії допомогти. Ахахаха", – написав він.

Реакція мережі на російську допомогу Сирії Twitter Казанського

Під його публікацією зібралося безліч лайків і коментарів користувачів.

"Не все ж в луг*ндоні захищати російськомовне населення. Прийшла черга Сирії. Гумконвої, кокошники, підручники Рідна Мова для майбутніх ополченців – вотетовсьо", "С*ка, які ж вони у*бичні тварини! Позерство і брехня на кожному кроці! і що найстрашніше, весь цей жалюгідний мокшаплебс, весь цей театр вважає прийнятним! Ще й аплодує до крові в долонях! Тьху бл*дь! Карфаген повинен бути зруйнований!", "Самі розбомбили, самі нехай і фінансують відновлення", "Якщо хто запитує, чому такі маленькі пенсії...", "Республікам вже макарошки передавали", "Карабах розвантажив", "Вони годували всю Україну, міфи руйнуються", "А Крим взагалі цвіте і пахне! Фекаліями", – відреагували у мережі.

Реакція мережі на російську допомогу Сирії Twitter Казанського

Реакція мережі на російську допомогу Сирії Twitter Казанського

Реакція мережі на російську допомогу Сирії Twitter Казанського

Реакція мережі на російську допомогу Сирії Twitter Казанського

Реакція мережі на російську допомогу Сирії Twitter Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що незважаючи на загибель військових ЗСУ на Донбасі, у нього немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО. Після таких слів його жорстко розкритикували у мережі.