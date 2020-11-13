Росії після мільярдної допомоги Сирії пригадали Донбас і Крим:реакція мережі

У мережі звернули увагу на той факт, що Росія виділяє $1 млрд на відновлення Сирії, коли Донбас і Крим занепав під окупацією країни-агресора.

Зокрема цю новину у своєму Twitter опублікував представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст і блогер Денис Казанський.

"Вільні республіки Донбасу вже процвітають, тепер можна і Сирії допомогти. Ахахаха", – написав він.

Під його публікацією зібралося безліч лайків і коментарів користувачів.

"Не все ж в луг*ндоні захищати російськомовне населення. Прийшла черга Сирії. Гумконвої, кокошники, підручники Рідна Мова для майбутніх ополченців – вотетовсьо", "С*ка, які ж вони у*бичні тварини! Позерство і брехня на кожному кроці! і що найстрашніше, весь цей жалюгідний мокшаплебс, весь цей театр вважає прийнятним! Ще й аплодує до крові в долонях! Тьху бл*дь! Карфаген повинен бути зруйнований!", "Самі розбомбили, самі нехай і фінансують відновлення", "Якщо хто запитує, чому такі маленькі пенсії...", "Республікам вже макарошки передавали", "Карабах розвантажив", "Вони годували всю Україну, міфи руйнуються", "А Крим взагалі цвіте і пахне! Фекаліями", – відреагували у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що незважаючи на загибель військових ЗСУ на Донбасі, у нього немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО. Після таких слів його жорстко розкритикували у мережі.