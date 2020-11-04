Донбас повернули в 90-ті, – у "ДНР" поскаржилися на обвал економіки

Роман Груша Економіка 04:40, 4.11.2020

Ідеолог і один із засновників "Донецької народної республіки" Андрій Пургин визнав, що ватажки "ДНР" повернули Донбас на початок 1990-х років.

Зокрема, зарплати жителям не платять, а бізнес почувається набагато гірше, ніж в Україні. Про це у Twitter повідомив український блогер Денис Казанський.

"Ідеолог і один із засновників "ДНР" Андрій Пургин визнав, що професійні новороси повернули Донбас у 90-ті. Зарплати не платять, а бізнес почувається набагато гірше, ніж в Україні", – заявив Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажку "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.

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Економіка

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