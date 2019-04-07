Мільйони жителів Донбасу можуть залишитися без води: нові подробиці

Мільйони жителів Донецької області як на окупованій, так і підконтрольній Україні території, можуть залишитися без води через борги за електрику комунального підприємства "Вода Донбасу".

Яка ситуація з водопостачанням в регіоні, розповів в ефірі ObozTV заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

На питання про відключення КП "Вода Донбасу", чиновник відповів: "Так, така інформація була, але потім надійшла інформація, що знову включили".

"Але справа в тому, що є окремий підрозділ, електроживлення якого забезпечується не компанією "Укрінтеренерго", а іншим постачальником енергії. Мова про станцію, яка забезпечує місто Маріуполь. Ми отримали попередження в понеділок, у Верховній Раді була нарада з цього приводу, і цей постачальник попередив, що 4 квітня він повинен відключити цю насосну станцію. Тому ситуація дуже складна і вирішення цієї проблеми вимагає негайних дій", – розповів він.

За словами Туки, мова йде про комплексну проблему, яка почалася задовго до 2014 року.

"Компанія була збитковою і дотувалася з бюджету. Але справа в тому, що на наші офіційні та неофіційні запити щодо технологічних процесів, які відбуваються в цій компанії, ми не мали можливості отримати ніяких відповідей", – підкреслив заступник міністра.

Чиновник уточнив, що мова про комунальне підприємство, власником якого є Донецька військово-цивільна адміністрація, однак ДонВГА давно втратила контроль над цією компанією.

Як зазначив Тука, вся діяльність компанії зводиться тільки до того, "щоб раз на рік істерично кричати – дайте грошей, а то зараз всі будуть без води".

"Друга проблема полягає в тому, що досі не вдалося провести ревізію діяльності цієї компанії. Минулого року держава виділила 1,8 млрд грн. Таку суму зараз вимагає від держави керівництво компанії. У Мінську багато разів піднімалося питання, що неприпустима різниця в тарифах до 4 разів, оскільки одна з причин виникнення такої заборгованості – несплата за користування окупованій частиною", – пояснив він.

Заступник міністра висловив переконання, що державні органи "будуть робити все можливе, щоб цивільне населення не відчуло на собі якихось незручностей". Однак при цьому він порадив звичайним жителям Донбасу зробити запас води.

Георгій Тука liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заборгованість КП "Вода Донбасу" за електроенергію станом на кінець 2018 року становила 2,4 млрд грн, збільшившись за три місяці 2019 го ще на 200 млн грн.

Призупинення роботи "Води Донбасу" може залишити без води близько 3,7 млн людей, як на окупованих, так і на підконтрольних українській владі територіях.

Наприкінці 2018 року представники окупаційних адміністрацій почали процес захоплення майна водоканалів, які отримують воду від КП "Вода Донбасу".

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