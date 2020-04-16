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16 квітня • оновлено в 13:21
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Трамп після "перемоги" над коронавірусом зібрався рятувати економіку

1.8т
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США подолала пік зараження коронавірусом, а президент Дональд Трамп представить "нові принципи" для відновлення економіки.

Про це американський лідер заявив на пресконференції 15 квітня, передає Reuters.

"Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік нових випадків. Хоча ми повинні зберігати пильність, ясно, що наша агресивна стратегія працює і дуже добре працює, можу додати", – заявив Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих від коронавірусу у США є найвищою в світі. 15 квітня кількість жертв перевищила 30 тисяч після подвоєння за тиждень.

Відзначається, що криза, викликана коронавірусом, підірвала економіку США. Президент США наполягав на тому, щоб знову відкрити бізнес і скасувати накази, щоб американці залишалися вдома для боротьби з поширенням хвороби.

Під час карантину мільйони американців втратили роботу, а тисячі підприємств були змушені закритися.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
карантин
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