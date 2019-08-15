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"Домовився з зеленими": глава митниці влаштував тотальний рознос через контрабанду

1.4т Читати матеріал російською

Новопризначений голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов пропонує повідомляти йому особисто про вимагання, "договорняки" або прихованому бізнесі митників.

Про це він написав у Facebook. Зокрема, він закликав писати йому в Facebook, якщо хтось із співробітників митниці вимагатиме хабар.

"Якщо хтось бігає по регіонах і розповідає, що потрібно збирати гроші Нефьодову – це шахраї. Здавайте їх мені. Якщо хтось каже, що "домовився з зеленими і тепер стежить за розмитненням" – це мутанти. Здавайте їх Oleksiy Honcharuk (глава Офісу президента Олексій Гончарук. - Ред.), David Braun (кандидат на посаду глави фракції "Слуга народу" Давид Арахамія)", – написав Нефьодов.

Він також попередив працівників митниці. "Якщо хтось із моїх нових підлеглих думає, що їхній бізнес якось від мене сховається – ви помиляєтеся. Це лише питання часу", – підкреслив Нефьодов.

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Крім того, звернувся і до представників влади: "Якщо хтось митникам дзвонить з будь-яких органів з "порадами" кого і як розмитнювати – тепер ми живемо по-новому і ці поради йдуть лісом. Колеги, я безальтернативно очікую від вас відповіді "вибачте, тепер це не працює звертайтеся зі своїм керівництвом, нехай вони набирають голову Держмитслужби". Якщо хтось буде розмитнювати то по командам інших людей – буде звільнений. Якщо хтось на вас тисне – пишіть мені прямо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський, заслухавши доповіді керівників і виконуючих обов'язки керівників обласних митниць (зокрема, Чернівецької, Волинської, Львівської) по боротьбі з контрабандою, також підняв питання про їхнє звільнення.

"У нас немає часу... У нас всього п'ять років. Слухайте, це мукання вже ось тут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні труднощі – це люди. У мене до вас прохання: написати заяви про звільнення", – резюмував він.

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Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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